Tvivl om elbilers batterier bekymrer danskerne 

Selvom elbiler er på vej frem i Danmark, tøver mange fortsat med at skifte deres benzindrevne køretøj ud. En ny undersøgelse, foretaget af Norstat for Toyota blandt 2.000 danskere, viser at en stor gruppe potentielle bilkøbere er bekymrede for elbilernes batterier. En tredjedel af de adspurgte, som endnu ikke ejer en elbil, frygter nemlig, at batterierne ikke holder længe nok.

Batteriets levetid skaber usikkerhed

Det er især batteriets levetid, som bekymrer. Mange er usikre på, hvor længe batteriet vil kunne klare sig effektivt, og frygter, at de skal betale store summer for udskiftninger. Denne bekymring deles dog ikke af dem, der allerede ejer en elbil. Kun omkring hver tiende elbilejer mener, at batterierne holder for kort tid. Ifølge pressechef hos Toyota Danmark, Anders Tystrup, forsvinder bekymringerne ofte efter anskaffelsen af en elbil.

Flere bilmærker forsøger at imødekomme bekymringerne ved at tilbyde længere garantier på batterierne end på resten af bilen. Hos Toyota er garantien på batteriets kapacitet for eksempel på op til 10 år eller hele én million kilometer. Denne type garanti giver forbrugerne en større tryghed og mindsker frygten for uforudsete udgifter.

Frygt for høje serviceudgifter og ugennemskuelig økonomi

Batteriets levetid er ikke den eneste bekymring blandt potentielle elbilkøbere. Mange frygter også, at elbiler er dyrere at servicere og reparere. Hver tredje dansker uden elbil deler denne opfattelse, men blandt nuværende elbilejere er det kun 15 procent, der oplever højere serviceomkostninger. Tværtimod peger Anders Tystrup på, at elbiler generelt har færre sliddele end traditionelle biler, hvilket ofte gør dem billigere at servicere.

En anden væsentlig barriere er manglende økonomisk overblik. Halvdelen af de adspurgte danskere uden elbil finder det vanskeligt at gennemskue, hvad det egentlig koster at eje en elbil. Problemet synes dog at blive mindre, når man først ejer en elbil. Blandt nuværende elbilejere er det blot hver femte, der oplever samme udfordringer med økonomisk overskuelighed.

Undersøgelsen tydeliggør, at hvis flere danskere skal tage skridtet mod en elektrisk bil, er klarere information og bedre garantier afgørende for at mindske tvivl og usikkerhed.

Kilde: Toyota Danmark