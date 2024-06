Verdenspremiere på Golf GTI Clubsport ved 24-timers løbet på Nürburgring

now playing

now playing

now playing

now viewing

Den nye og forbedrede Golf GTI Clubsport lanceres med 300 hk turbomotor, et skarpere design, en optimeret undervogn og et nyt infotainmentsystem

I forbindelse med det legendariske 24-timers Nürburgringløb præsenterer Volkswagen den nye 300 hk stærke Golf GTI Clubsport. Verdenspremieren markerer også Golfens 50-års fødselsdag, som fejres med deltagelse af Golf-racere i både ADAC 24h Classic og det efterfølgende 24-timers løb på Nürburgring.

Skarpere linjer og skarpere lys

Den nye Golf GTI Clubsport fremstår med et skarpere visuelt udtryk takket være nye frontkofangere og forlygter. En vandret LED-lysstribe i kølergitteret og et oplyst Volkswagen-logo bidrager til det umiskendelige design. IQ. LIGHT LED-matrixforlygterne leverer 15% længere rækkevidde på fjernlyset, hvilket forbedrer synligheden betydeligt.

Interiør med hightech og klassisk GTI-appeal

Indvendigt er Golf GTI Clubsport udstyret med den nyeste generation af digitale instrumenter, inklusive Digital Cockpit Pro, som giver føreren mulighed for at vælge mellem tre forskellige grafiske konfigurationer. Et head-up-display, der viser aktuelle data som hastighed og navigationsanvisninger, tilbydes som ekstraudstyr.

Potent turboladet TSI-motor og hurtigskiftende DSG-gear

Den nye Golf GTI Clubsport drives af den seneste version af den turboladede 2,0-liters TSI-motor, EA888 evo4, der yder 300 hk og 400 Nm drejningsmoment. Motoren er koblet til en syv-trins DSG-gearkasse, der sikrer hurtige skift og optimal acceleration. Bilen når 0-100 km/t på blot 5,6 sekunder, og tophastigheden er elektronisk begrænset til 250 km/t. Med Race-pakken kan tophastigheden øges til 267 km/t.

Intelligent sammenspil mellem bilens dynamiske komponenter

Golf GTI Clubsport er udstyret med et progressivt styretøj, Vehicle Dynamics Manager og en adaptiv DCC-undervogn. Disse komponenter arbejder sammen for at levere en dynamisk køreoplevelse, der er tilpasset både hverdagskørsel og banekørsel.

Priser og tilgængelighed

Den nye Golf GTI Clubsport vil være tilgængelig hos Volkswagen-forhandlere fra efteråret 2024. Priserne i Danmark starter ved 549.900 kr.