VIDEO: Elbilen EQC fra Mercedes fanget på motorvejen

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC

I lighed med andre premium-mærker har tyskerne fra Stuttgart nu vist, hvordan de synes, at deres første bud på en el-bil skal skæres. EQC er navnet på den kommende elbil. Og umiddelbart ser det godt ud. Selv om bilen til forveksling ligner Mercedes’ egen GLC, er der tale om en helt nyudviklet bil fra inderst til yderst. Bilen har været længe undervejs, og den bliver båret frem af en batteripakke på 80 kWh.

Det skulle give en rækkevidde på omkring 450 km. – afhængigt af kørestil. Men Mercedes gør det også let at køre økonomisk. Der er fem forskellige køreindstillinger – Comfort, Eco, Max Range, Sport og et individuelt program. Det smarteste er Max Range-programmet, som – via vibrationer i speederpedalen – advarer dig om, hvornår du skal lette på foden, så du kører endnu mere økonomisk. Det sker blandt andet i samarbejde med GPS’en, som analyserer landskabet og ved, hvornår det bedst kan betale sig at ‘“advare” chaufføren – fx hvis det går ned ad bakke, og der er mulighed for at samle energi via bremserne. Det er rigtig smart.

Der er endnu ikke information om, hvornår vi kan vente bilen i Danmark, men Mercedes er allerede begyndt at informere om den på den danske hjemmeside. Desværre er der heller ikke kommet danske priser på plads endnu, oplyser Mercedes Benz’ danske kommunikationschef i Danmark.

Du kan læse meget mere om EQC lige HER.