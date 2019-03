Video: I-Pace, vi tester rækkevidden fra København til Aarhus

Vi tog Jaguars fantastiske elbil I-Pace med på weekendtur mellem Århus og København. Og fik bekræftet, at det er ganske ufedt at være på motorvejen i en elbil som ikke har meget strøm tilbage

Da Jaguar præsenterede I-Pace for første gang for ét år siden, vakte det opsigt. Det var den første premiumelbil og konkurrent til Teslas tre modeller. Og da vi først fik lov til at køre den til Årets Bil, var begejstringen da også stor. Lækre materialer, forrygende kørekomfort og nærmest opstemmende præstationer. Og nu er den endda også netop kåret til Årets Bil i Europa.

Men det, der altid betyder noget, når vi taler om elbiler, er rækkevidden. Hvor langt kan vi nå på en opladning? Hvornår får vi paranoia over, at vi ikke kan nå frem til vores slutdestination? Selv når vi taler om elbiler, som burde have en rækkevidde på 400 km., er det svært ikke at skæve til instrumentbrættet for at tjekke nedtællingen mod nul km. konstant.

Derfor var vi nysgerrige for at se, hvordan en Jaguar I-Pace med 400 hk mon ville klare sig på en tur fra København til Århus og retur. Den skal gerne have en rækkevidde på 470 km. Der er godt 300 km. fra København til Århus via Storebælt. Ville vi mon kunne klare turen på ét stræk? Ville vi opleve rækkeviddeangst undervejs? Skulle vi lade bilen mere end én gang undervejs?

Det satte vi os for at undersøge, og slutresultatet var ikke som ventet.