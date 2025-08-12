Vinterdæk 2025: Hvert tredje dumper i ny test

Sikkerhed på vinterveje: Stort udsving i kvaliteten af vinterdæk

En ny europæisk test af 31 vinterdæk i størrelsen 225/40 R18 viser, at hele 12 modeller dumper på afgørende punkter. Det betyder, at hver tredje vinterdæk ikke lever op til kravene om sikkerhed på danske vinterveje.

I bremsetest på våd asfalt blev forskellen alarmerende tydelig:

Syron Everest 2 : 47,1 meter bremselængde fra 80 km/t

: 47,1 meter bremselængde fra 80 km/t Goodyear UltraGrip Performance 3: 31,7 meter

En forskel på over 15 meter kan i praksis være forskellen på et sikkert stop og en alvorlig ulykke.

Nyt lovkrav: Ulovligt at køre på sommerdæk i vinterføre

Risiko for bøder på 1.000 kr. pr. dæk

Fra i år er det et lovkrav, at bilister skal bruge vinterdæk, når der er vinterføre i Danmark. Kørsel på sommerdæk kan koste dyrt – både i form af bøder og i sikkerhedsmæssige konsekvenser.

FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen, advarer:

“Det er ikke nok, at et dæk fungerer i sne. Det skal også kunne håndtere kolde og våde vejbaner, hvor mange af de dumpede dæk svigter.”

Testen afslører: Billige dæk klarer sig dårligst

Store forskelle mellem premium og budgetmærker

De bedste dæk i testen er typisk fra etablerede producenter som Goodyear, Michelin og Continental, mens mange af de dårligste resultater findes hos billige budgetmærker, især fra Kina.

Ud over vejgreb og bremseevne er der testet på:

Slidstyrke og levetid

Støjniveau

Rullemodstand og brændstofforbrug

Produktionssted og kvalitetssikring

Råd til bilister: Sådan vælger du de rigtige vinterdæk

Tjekliste til et sikkert dækvalg

Prioritér dæk med gode resultater på våd vej – ikke kun sne

– ikke kun sne Brug uafhængige test som reference, fremfor kun pris og mærke

Husk lovkravet: vinterdæk er obligatoriske ved vinterføre

Kvalitet kan redde liv på glatte veje

Denne test dokumenterer, at valget af vinterdæk kan have direkte betydning for både sikkerhed, økonomi og lovlighed. Bilister rådes til at vælge dæk baseret på dokumenteret testresultat fremfor kun pris.