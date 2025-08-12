Vinterdæk 2025: Hvert tredje dumper i ny test

En ny europæisk test af 31 vinterdæk i størrelsen 225/40 R18 viser, at hele 12 modeller dumper på afgørende punkter. Det betyder, at hver tredje vinterdæk ikke lever op til kravene om sikkerhed på danske vinterveje.
I bremsetest på våd asfalt blev forskellen alarmerende tydelig:
En forskel på over 15 meter kan i praksis være forskellen på et sikkert stop og en alvorlig ulykke.
Fra i år er det et lovkrav, at bilister skal bruge vinterdæk, når der er vinterføre i Danmark. Kørsel på sommerdæk kan koste dyrt – både i form af bøder og i sikkerhedsmæssige konsekvenser.
FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen, advarer:
“Det er ikke nok, at et dæk fungerer i sne. Det skal også kunne håndtere kolde og våde vejbaner, hvor mange af de dumpede dæk svigter.”
De bedste dæk i testen er typisk fra etablerede producenter som Goodyear, Michelin og Continental, mens mange af de dårligste resultater findes hos billige budgetmærker, især fra Kina.
Ud over vejgreb og bremseevne er der testet på:
Denne test dokumenterer, at valget af vinterdæk kan have direkte betydning for både sikkerhed, økonomi og lovlighed. Bilister rådes til at vælge dæk baseret på dokumenteret testresultat fremfor kun pris.