Volkswagen præsenterer den kraftigste Golf GTI nogensinde

Volkswagen fejrer snart 50-års jubilæet for den legendariske Golf GTI med en særlig jubilæumsmodel: Golf GTI EDITION 50. Den nye specialudgave bliver med sine imponerende 325 hestekræfter (239 kW) den kraftigste GTI nogensinde produceret. Jubilæumsmodellen, som ventes klar til levering i starten af 2026, er ikke blot stærk, men byder også på en række eksklusive styling-elementer, som tydeligt signalerer, at her er tale om en ganske særlig Golf.

Et halvt århundrede med køreglæde

Golf GTI har siden lanceringen i 1976 været en af verdens mest populære kompakte sportsvogne, og mere end 2,5 millioner enheder er blevet solgt globalt. Thomas Schäfer, CEO for Volkswagen-mærket, understreger betydningen af GTI-konceptet:

“I 50 år har GTI stået for mere end bare overlegen motorkraft, præcision og køreglæde hos Volkswagen: Det er en livsstil, der forener vores fans over hele verden – og et væsentligt element i det, der gør os så stærke som brand.”

Performance og køreegenskaber i særklasse

Volkswagen tilbyder også en særlig Performance-pakke som ekstraudstyr til EDITION 50. Denne pakke inkluderer blandt andet en specialudviklet undervogn med hurtigere støddæmpere, titanium Akrapovič-udstødning og letvægtsfælge med Bridgestone Potenza semi-slick dæk. Dette giver ikke bare bilen et mere sportsligt udtryk, men løfter også dens køreegenskaber til helt nye højder.

Sebastian Willmann, chef for chassisudvikling hos Volkswagen, forklarer:

“Golf GTI EDITION 50 er vores hurtigste og mest kraftfulde GTI til dato. Med Performance-pakken har vi taget GTI-konceptet til et helt nyt niveau.”

Rekordtid på den berømte Nürburgring

Golf GTI EDITION 50 har allerede vist sit værd på den legendariske Nürburgring-bane i Tyskland. Den professionelle racerkører Benjamin Leuchter satte ny banerekord med en imponerende tid på 7 minutter og 46 sekunder. Leuchter beskriver bilen som “den mest præcise og sportslige Volkswagen, jeg nogensinde har kørt.”

GTI lever videre – også elektrisk

Golf GTI-fans kan glæde sig, da Volkswagen bekræfter, at GTI-konceptet fortsætter ind i den elektriske fremtid. I slutningen af 2026 lanceres en elektrisk GTI-version baseret på ID.2all-konceptet. CEO Thomas Schäfer lover endda, at den kommende elektriske Golf GTI vil være “et monster”. Så trods elektrificeringen fortsætter den ikoniske GTI-tradition – med fuld fart fremad.

