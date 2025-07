Volkswagen stormer frem med elektriske biler i Danmark

Volkswagen kan glæde sig over et historisk stærkt første halvår af 2025. Med en markedsandel på næsten 17 procent og en vækst i salget på hele 78 procent, indtager Volkswagen nu førstepladsen som Danmarks mest solgte bilmærke. Fremgangen skyldes især mærkets elektriske modeller, kendt under navnet ID., som i stigende grad appellerer til danske bilkøbere.

Volkswagens elektriske succes er bredt funderet på flere populære modeller, hvor især ID.4, ID.3 og ID. Buzz er i høj kurs hos danskerne. ID.4, der ligger på en solid andenplads i det samlede salg, har alene stået for over 4.000 solgte biler i årets første halvdel. Ligeledes er interessen for ID.3 mere end fordoblet, mens den nye ID.7 også har fået en flyvende start med en salgsfremgang på hele 156 procent.

Leasing vinder frem – kunder ønsker tryghed

Det er ikke kun traditionelt salg, som driver væksten. Privatleasing af elbiler er også eksploderet hos Volkswagen, der har næsten tredoblet sin andel inden for dette segment på blot ét år. ID.3 og ID.4 er de foretrukne valg, når danskerne privatleaser deres elbil. Denne markante stigning vidner ifølge Volkswagen-direktør Michael Ebeling om, at danskerne efterspørger mere gennemsigtighed og sikkerhed i deres bilvalg.

“Danskerne vil gerne køre elbil – men det skal føles trygt og nemt,” forklarer Michael Ebeling. Volkswagen har derfor lanceret flere initiativer for at gøre overgangen til elektrisk kørsel lettere. “Vi har haft kampagner med strøm og service inkluderet, og vi tilbyder nu en garanti på fem år eller 160.000 km, hvilket har vist sig yderst populært,” fortæller han videre.

Lokale forhandlere spiller afgørende rolle

En vigtig del af succesen skyldes Volkswagens landsdækkende netværk af lokale forhandlere og servicepartnere. Mens flere konkurrenter reducerer deres fysiske tilstedeværelse i Danmark, går Volkswagen den modsatte vej. Mærket satser på stærke relationer og personlig rådgivning, hvilket har vist sig at være afgørende for både nye og eksisterende kunder.

Volkswagens fremgang i 2025 understreger klart, at danske bilkøbere nu for alvor er klar til at vælge elektrisk – især når tryghed, attraktive tilbud og god service går hånd i hånd.

Kilde: Volkswagen Danmark