Volkswagen udvider garantien: Nu også 5 år på varebiler med forbrændingsmotor 

Volkswagen Erhvervsbiler Danmark har lanceret en ny, udvidet garantiordning, der giver hele 5 års garanti eller op til 150.000 kilometers kørsel på varebiler med forbrændingsmotorer. Det trådte i kraft den 19. maj 2025 og omfatter modellerne Amarok, Caddy Cargo, Crafter, Transporter Kassevogn og Dobbeltkabine.

Dermed udvider Volkswagen sin eksisterende garantidækning, som siden december 2024 har omfattet alle deres fuldelektriske varebiler, til også at inkludere deres klassiske modeller med benzin- eller dieselmotor.

Elbiler stormer frem, men ikke for alle

Selvom overgangen til elbiler er i fuld gang i Danmark, især på personbilsområdet, så ser billedet anderledes ud for erhvervslivet. Udbuddet af elektriske varebiler er nemlig endnu ikke tilstrækkeligt til at dække alle erhvervsbehov – fra håndværkere til transportfirmaer. Det danske marked har i år registreret 8.976 nye varebiler, og heraf er kun cirka 24 % fuldelektriske.

Volkswagen Erhvervsbiler har dog markeret sig stærkt på det elektriske varebilsmarked med en markedsandel på over 40 %, men de anerkender, at for mange virksomheder er forbrændingsmotoren stadig det mest praktiske valg.

Et signal om langsigtet engagement

”Vi er bevidste om, at der blandt vores kunder stadig er et stort behov for varebiler med forbrændingsmotorer. Derfor udvider vi nu 5 års garantiperioden til også at gælde varebilerne Caddy, Transporter, Crafter og Amarok,” udtaler direktøren for Volkswagen Erhvervsbiler Danmark.

Han fortsætter: ”Vi ser garanti som et afgørende tiltag, der giver kunderne ekstra tryghed i ejerskabet af vores varebiler. Med det nye garantitiltag går Volkswagen Erhvervsbiler forest i markedet, og vi ser dette garantitiltag som et vigtigt led i vores overordnede strategi om fortsat vækst.”

Tryghed og tillid til erhvervskunderne

Garantien gælder for alle nye varebiler, der er solgt af Volkswagen Erhvervsbiler Danmark gennem en autoriseret forhandler og udleveret fra den 19. maj 2025. For erhvervskunder betyder det ikke kun et økonomisk sikkerhedsnet, men også en større tillid til bilens kvalitet og holdbarhed.

I praksis kan garantien tolkes som en investering i kundeforholdet. Når en virksomhed investerer i en ny varebil, er driftssikkerhed og forudsigelige udgifter altafgørende. En garantiordning, der dækker fem år frem, fjerner mange bekymringer og kan være den faktor, der afgør valg af bilmærke.

Balanceret fremtid mellem el og fossilt

Volkswagen Erhvervsbiler sender med denne udmelding et klart signal: De ønsker ikke kun at være frontløber inden for elektriske løsninger, men også at tage ansvar for den nuværende virkelighed, hvor forbrændingsmotorer stadig spiller en stor rolle.

Garantiforlængelsen understreger, at mærket ønsker at tilbyde den samme sikkerhed og tryghed – uanset drivmiddel. Det kan være særligt vigtigt i denne overgangstid, hvor mange virksomheder står midt i overvejelserne om, hvornår og hvordan de skal omstille deres bilflåder til el.

De elektriske modeller er anset som værende fremtiden, men der er stadig mange, som har brug for driftssikre forbrændingsmotorer i dag. Ved at tilbyde samme garanti for begge segmenter, møder Volkswagen markedet dér, hvor det er.