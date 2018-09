Volvo til kamp mod flytrafikken

Når jeg går på Facebook, skal jeg ikke scrolle specielt langt ned i mit feed, før jeg finder et opslag, som er rettet mod miljøet. “Jeg vil spise mindre øksekød, for det er skidt mod miljøet”. “Jeg er blevet vegetar, for kødproduktion producerer vildt meget CO2.”. “Jeg skal have en en-bil, ellers overlever mine børn ikke”. “Jeg er begyndt at cykle på arbejde i stedet for at tage bilen – det bør du også gøre.”

De mange meninger vil ingen ende tage, og fred være med det. Nogle af dem har jo ret. Og det har Volvo også indset. Ud over at de kinesiske svenskere går efter at halvdelen af alle solgte biler i 2015 er el-biler, så går de nu også til kamp mod flytrafikken, som forurener særligt meget.

Ingen ventetid

Volvo forestiller sig derfor en verden, hvor du kan bevæge dig over lange afstande uden skulle rundt om en lufthavn. En verden, hvor du slipper for sikkerhedstjek, ikke behøver stå og vente timevis i en kø, og slipper for støjende, trange fly. Deres vision er, at man i skal stige om bord i sin egen private, førsteklasses kabine, som henter dig hjemme og transporterer dig dig fra dør til dør.

Volvo kalder konceptet – og bilen bag – for Volvo 360c koncept. Grundlaget for 360c er en fuldt selvkørende, rent el-drevet bil uden en person bag rattet. Konceptet udnytter den designfrihed, der opstår, når der ikke er behov for et rat og en forbrændingsmotor. Så bliver det muligt at gentænke den måde, passagererne normalt sidder på i to eller tre rækker.

Mange muligheder

Men 360c skal være mere end et transportmiddel. Den bliver

et sted at sove, et mobilt kontor, en dagligstue og et sted, hvor man kan blive underholdt. Alle repræsenterer en nytænkning af den måde, mennesker rejser på.

Forholdene vil forandre sig de kommende år, og Volvo skal stå i spidsen for den forandring,” siger Håkan Samuelsson, adm. direktør og koncernchef i Volvo Cars.

»Autonom kørsel gør det muligt for os at tage et nyt, stort skrid tind på sikkerhedsområdet, men åbner også for spændende nye forretningsmodeller, hvor bilisterne kan bruge tiden i deres biler på det, de har lyst til«.

360c kan dermed konkurrere med kortdistanceluftfart, der omfatter fly, og særligt de korte ruter, hvor afstanden mellem udrejse- og ankomstdestination er omkring 300 kilometer, er interessante for en alternativ måde at rejse på.

Måske har de en pointe. F.eks. steg over 740 millioner rejsende om bord i et indenrigsfly i USA sidste år, og den amerikanske indenrigsluftfart repræsenterer en indtjening på mange milliarder dollars. Men vi må altså lige vente lidt endnu.