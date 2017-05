Macron kører DS7

now playing

På sin første køretur som Frankrigs nye præsident valgte Emmanuel Macron at køre i den helt nye DS 7 CROSSBACK, der er seneste skud på stammen fra DS og vist første gang i Geneve for bare to måneder siden.

‘Ppræsident-versionen’ af DS 7 CROSSBACK er blandt andet blevet tilpasset til den betroede opgave som præsident-mobil med et skydetag, så den nyvalgte præsident kunne hilse på det franske publikum på Champs-Elysées på indsættelses-dagen.

Lige siden General Charles de Gaulle blev indsat som præsident har valget af præsidentens officielle bil haft stor betydning, og det må siges at, DS har været en vigtig del af denne historie, da det jo siges, at selvsamme præsident Charles de Gaulle kun overlevede et angreb i 1962, da hans DS kunne køre videre trods punkterede dæk.

I 2012 valgte den dangang nyvalgte præsident Hollande at køre sin første officielle tur i en DS 5 Hybrid. Så med dette historiske øjeblik, hvor den nye DS 7 CROSSBACK kører sin første officielle køretur som præsident-bil, slår DS mærket fast, at det ikke bare er historiens men også nutidens franske premium-mærke.