Bilfabrikant fylder rundt – Firs år med Toyota

Toyota fylder 80 år. Den japanske bilgigant runder et skarpt hjørne og kan samtidig se tilbage på en udvikling, som de færreste havde forestillet sig tilbage i 1937.

Toyota begyndte oprindeligt for over 100 år siden som producent af automatiske vævemaskiner. Det foregik under navnet Toyoda Enterprise. Men efter en studietur i USA i 1929 fik Kiichiro, sønnen til grundlæggeren af Toyoda Enterprise, særlig stor interesse for biler.

Det førte til oprettelsen af en underafdeling i vævemaskine-virksomheden, der udelukkende fokuserede på automobiler, som biler blev kaldt dengang. Efter seks måneders udviklingsarbejde stod den første ladvogn Model G1 klar i 1935. Herefter fortsatte udviklingen af en egentlig personbil, og prototypen Model AA stod færdig allerede året efter.

Konkurrence om navnet i Japan

Virksomheden lavede herefter en konkurrence i Japan for at finde frem til det bedste navn til den nye bil. Blandt 20.000 forslag vandt navnet, der med japanske skrifttegn betyder Toyota. Navnet på en ny bilproducent og et nyt bilmærke var hermed født.

Den første bil under Toyota-varemærket blev altså Toyota Model AA i 1936. Året efter blev automobil-afdelingen i Toyoda Enterprise skilt ud, og virksomheden Toyota Motor Company (i dag kendt som Toyota Motor Corporation) var en realitet.

De første år koncentrerede Toyota sig udelukkende om hjemmemarkedet i Japan.

En ny æra begyndte i 1957, hvor to Toyota Crown modeller landede i Los Angeles i USA og blev de første japansk eksporterede biler i Nordamerika. Året efter så Toyota Motor Sales U.S.A. dagens lys, og det totale Toyota-salg i USA endte i 1958 på 288 biler. I fjor solgte Toyota 2,5 mio. biler i USA.

Toyota kom til Danmark

En anden ny æra startede, da danske Walther Krohn fra Erla Auto Import A/S besøgte Toyota i Tokyo i Japan i 1962. Krohn overbeviste japanerne om at eksportere en venstrestyret udgave af Toyota Crown til Danmark på trods af, at den japanske bilproducent ikke mente, at man var klar til at træde ind på endnu et nyt marked.

Men den nye Toyota Crown tog danskerne med storm og blev hurtigt populær med 400 solgte biler i 1963 og 1.500 biler i 1964. Toyota var hermed klar til for alvor at satse på det europæiske marked. Der blev oprettet et europæisk hovedkontor i København, som dog fem år senere flyttede til Bruxelles, hvor det fortsat ligger den dag i dag og beskæftiger omkring 2.500 ansatte fra flere end 60 forskellige lande – herunder også fra Danmark.

Luksusmærket Lexus introduceret

I 1989 introducerede Toyota luksusmærket Lexus, der siden er blevet kendt for uovertrufne luksuriøse biler i den allerhøjeste kvalitet. Samtidig begyndte Toyota i endnu højere grad at fokusere på mere miljørigtig transport.

Det førte i 1997 til introduktionen af hybridbilen Toyota Prius, der som den første masseproducerede bil i verden kunne køre på en kombination af el og benzin. Det blev samtidig starten på endnu en æra med fokus på bæredygtig mobilitet. Her 20 år senere har Toyota solgt 11 mio. hybridbiler og desuden introduceret verdens første dedikerede brintbil Mirai, der betyder fremtid på japansk, og hvis eneste udledning fra udstødningsrøret er vand.

Alt skal dog ikke gå op i fornuft og miljø. Toyota har en lang historie bag sig inden for motorsport og sportslige biler som Toyota MR2 i 1985, Toyota Supra i 1986, Toyota Celica i 1987 og Toyota GT86 i 2012, der alle har været med til at løfte den positive oplevelse af Toyota-mærket. Hybridteknologien har også indfundet sig i motorsport i form af Toyotas hybridracerbiler, der har vundet verdensmesterskabet i World Endurance Championship – bedre kendt som Le Mans serien – og flere gange indtaget førerpositionen – uden dog endnu at vinde – i det legendariske 24 timers løb på Le Mans.

For 80 år siden gik man fra at være producent af automatiske vævemaskiner til at blive bilproducent. Nu er Toyota klar til at træde ind i en ny fase som producent og udbyder af mobilitet i bred forstand med fx køretøjer med selvkørende teknologier, kunstigt intelligente agenter integreret i bilen, helt forureningsfrie køretøjer, robotter, der skal gøre livet lettere, samt hjælpemidler til handicappede og hospitaler.

Så selv om alderen er 80 år, har Toyota Motor Corporation aldrig før synet stærkere end nu.