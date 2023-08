Så høje er fartbøderne

Vi har alle prøvet det – hånden på hjertet. På et tidspunkt er de fleste af os kommet til at overskride den tilladte fartgrænse, måske bare en smule. Men selvom det kan virke harmløst, kan for høj fart udgøre en alvorlig risiko for trafiksikkerheden, og det kan også være dyrt for pengepungen.

Fartbøder er en ubehagelig realitet, som vi alle bør undgå. Udover den økonomiske straf, kan en fartbøde også føre til klip i kørekortet – i nogle tilfælde endda total frakendelse af kørekortet.

FDM har lavet en oversigt over bødetaksterne for hastighedsoverskridelser på veje med forskellige fartgrænser som du kan se her

For trafiksikkerhedens skyld er det afgørende at vi passer på hinanden og overholder fartgrænserne og tilpasser hastigheden efter vejr- og trafikforholdene. Lad os alle tage ansvar og bidrage til mere sikre veje for os selv og vores medtrafikanter. Så husk: Kør sikkert og overhold fartgrænserne – det gavner os alle.