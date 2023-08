Toyota afslører ny generation Land Cruiser

Legendarisk holdbarhed og ny teknologi

Toyota Land Cruiser, en af bilhistoriens mest ikoniske og robuste bilmodeller, er klar til en ny generation. Toyota har netop præsenteret den helt nye udgave af Land Cruiser, der kombinerer modellens legendariske arv med topmoderne teknologi og et design, der hylder bilens historiske udgaver fra årtier tilbage.

72 års pålidelighed

Den 1. august fyldte Toyota Land Cruiser 72 år og har i årtier været en trofast følgesvend for mennesker over hele verden, uanset de udfordrende vejr- og terrænforhold. Bilmodellen har opbygget sit ry som en utroligt pålidelig og holdbar bil, der altid leverer, når det gælder. Toyota præsenterer nu en helt ny generation af Land Cruiser, hvilket er den første større opdatering i 14 år siden lanceringen i 2009. Denne nye version markerer en væsentlig fornyelse af en af Toyota’s mest legendariske modeller.

Avanceret platform og terrænegenskaber

Den nye Land Cruiser er bygget på Toyotas anerkendte New Global Architecture (TNGA) filosofi, hvilket sammen med den solide chassisramme har forbedret bilens terrænegenskaber betydeligt. Samtidig er den nye Land Cruiser mere letkørt og komfortabel på almindelig vej.

Forbedret stabilitet og styring

Den nye ramme er hele 50 procent mere vridningsstabil, hvilket bidrager til en mere reaktionsevne, bedre køreegenskaber og øget komfort. En ny elektrisk servostyringssystem forbedrer styringen og reducerer vibrationer i rattet. Dette system muliggør også funktioner som aktiv vognbaneassistent som en del af Toyota Safety Sense, den omfattende sikkerheds- og førerassistent-pakke.

Fleksibel krængningsstabilisator

En spændende ny funktion i den nye Land Cruiser er muligheden for at manuelt frakoble krængningsstabilisatoren foran, hvilket er en unik funktion i Toyotas modelhistorie. Denne funktion giver bedre køreegenskaber på ujævne veje og forbedret komfort og håndtering på almindelig vej.

Avancerede terrænfunktioner

Land Cruiser har altid været kendt for sine avancerede terrænfunktioner, og den nye generation fortsætter denne tradition. Opgraderinger til Multi-Terrain Monitor og Multi-Terrain Select systemerne giver føreren yderligere støtte ved terrænkørsel, og det højopløselige kamera og skærm i Multi-Terrain Monitor giver et klart overblik over området omkring og under bilen.

Stærk og miljøvenlig

I Vesteuropa vil den nye Land Cruiser blive udstyret med en 2.8-liters turbodieselmotor med 204 hestekræfter og et maksimalt drejningsmoment på 500 Nm sammen med en ny otte-trins Direct Shift automatgearkasse. Fra 2025 vil denne drivlinje også blive delvist elektrificeret med 48-volts mild hybridteknologi for at imødekomme de nyeste Euro 7-forureningskrav fra EU.

Tidløst design med moderne touch

Det nye design af Land Cruiser kombinerer moderne elementer med bilens historiske DNA, og det mere kantede design skaber et tidløst udtryk. Bilens robuste udseende har en funktionel rolle, der bidrager til forbedrede offroad-egenskaber.

Den nye Land Cruiser er større end nogensinde før og tilbyder både fem og syv sæder.

Sikkerhed og førerassistentsystemer

Sikkerhed har været en vigtig prioritet i udviklingen af den nye Land Cruiser, og den nyeste generation af Toyota Safety Sense er standard i alle udgaver. Dette giver føreren avancerede sikkerheds- og førerassistentsystemer, der øger køresikkerheden.

First Edition-udgave

En eksklusiv First Edition-udgave vil være tilgængelig i en begrænset periode, og kun 3.000 enheder produceres til det europæiske marked. Denne udgave fremhæver Land Cruisers arv med særlige stylingdetaljer og en ekstra fokuseret offroad-karakter.

Fremtiden for Land Cruiser

Toyota forventer at introducere den nye Land Cruiser i Danmark i første halvdel af 2024. Denne nye generation af Land Cruiser bevarer traditionen som en af de mest hårdføre og alsidige biler på markedet samtidig med at omfavne moderne teknologi og miljøvenlige drivlinjer. Land Cruiser fortsætter sin legendariske rejse ind i fremtiden.