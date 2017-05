Godt tilbud – Opel Insignia stationcar uden merpris

Opel har prissat Insignia Sports Tourer til samme pris som den 5 dørs Grand Sport og har nu også fået beskatningsværdierne ved erhvervsleasing klar. Beskatningen begynder ved 270.000 kr. for en Insignia 1,5T Dynamic med 165 hk og 5 døre eller som stationcar.

Prislisten bliver enkel for den nye Opel Insignia, for Opel har samme pris på en stationcar som på en 5 dørs hatchback. Begge begynder ved 320.000 kr. for en Enjoy med fem døre eller som stationcar.

Når salgsprisen på de to varianter er den samme, bliver beskatningen ved erhvervsleasing naturligvis også den samme. Laveste beskatningsværdi er således 270.000 kr. for en Dynamic version med benzinmotor på 165 hk, mens en dieselversion med samme udstyr og 136 hk har en beskatning på 320.000 kr. Dynamic versionen er det næsthøjeste udstyrsniveau til Insignia, men ønsker man yderligere udstyr, kan man for en beskatningsværdi på 305.000 kr. få en Dynamic BEST Line PLUS med 165 hk motor med automatgear, 8” touchskærm, indbygget navigation, adaptiv fartpilot med nødbremse, el-opvarmet forrude, bakkamera og DAB radio. En 2,0 dieselmotor på 170hk med samme udstyr har en beskatningsværdi på 331.200 kr.

Standardudstyret på Dynamic versionen af Insignia omfatter nøglefri åben & start, fartpilot med automatisk nødbremse, regnsensor, automatisk lyskontrol, læderrat med varme, ergonomiske certificerede forsæde, parkeringsassistance, elektronisk klimakontrol, alufælge og Opel OnStar.

Topmodellen Dynamic BEST Line PLUS med dieselmotor på 170hk, 4×4 og 8-trins automatgear samt 8” touchskærm, indbygget navigation, adaptiv fartpilot med nødbremse, el-opvarmet forrude, bakkamera og DAB radio har en beskatning på 350.000 kr. og altså både som Grand Sport og Sports Tourer.