Cayenne S E-Hybrid: Porsche’s nyeste Plug-in-perle

Porsche skriver endnu et kapitel i sin elektrificeringsfortælling med lanceringen af den tredje Cayenne-model med plug-in-hybrid-teknologi. Cayenne S E-Hybrid forener det bedste fra to verdener: en sportslig køreoplevelse og luksuriøs komfort, inklusive muligheden for at køre på ren el.

En Ny tilføjelse til Cayenne-familien

Porsche har stolt introduceret deres tredje Cayenne-model med plug-in-hybridteknologi, Cayenne S E-Hybrid. Denne model indtager en position mellem indgangsmodellen, E-Hybrid, og topmodellen, Turbo E-Hybrid, og byder på en spændende kombination af ydeevne og praktik.

Kraft og elektrificering i harmoni

Cayenne S E-Hybrid imponerer med sin elektrificerede drivlinje, der kombinerer en 3,0-liters V6-benzinmotor med biturbo, der leverer hele 353 hestekræfter, med en elektrisk motor på 176 hestekræfter. Samlet yder de imponerende 519 hestekræfter og genererer et moment på 750 Newtonmeter. Dette betyder, at Cayenne S E-Hybrid kan nå 100 km/t på kun 4,7 sekunder og opnå en topfart på 263 km/t.

Køredynamik og komfort i balance

Porsche har finjusteret balancen mellem dynamik og komfort yderligere med den nye adaptive luftundervogn, baseret på tokammer- og toventilsteknologi. Dette system øger præcisionen i undervognen og reducerer kropssvingninger under dynamisk kørsel, uden at det går ud over den velkendte luksuriøse kørekomfort. Med luftaffjedringen er forskellen mellem køreprogrammerne Normal, Sport og Sport Plus endnu mere mærkbar.

Op til 90 kilometer på ren el

Cayenne S E-Hybrid leverer imponerende elektrisk rækkevidde – op til 90 kilometer på ren el. Dette skyldes et nyt og større batteri på 25,9 kilowattimer samt en kraftig 11-kilowatt on-board-lader. Dette giver en hurtig opladningstid på under to og en halv time.



Innovativt design og belysning

Denne Cayenne-variant er let genkendelig med sine 20-tommer Cayenne S-hjul og dobbelte udstødningsrør. Den er også udstyret med innovative Matrix LED-forlygter som standard. For dem, der søger endnu mere avanceret teknologi, tilbyder HD Matrix LED-forlygter med over 32.000 lysende pixel i hver forlygte en enestående nattesynsoplevelse. Dette system kan blokere lys i specifikke områder for at undgå at blænde modkørende trafikanter, fodgængere og andre trafikanter.

Cayenne S E-Hybrid og Cayenne S E-Hybrid Coupé

Porsche Cayenne S E-Hybrid og Cayenne S E-Hybrid Coupé er allerede tilgængelige til konfiguration på porsche.dk og forventes at lande hos danske Porsche-forhandlere i Aarhus og København sent på året.

Med denne nye tilføjelse til Cayenne-serien bekræfter Porsche sit engagement i at levere enestående ydeevne og teknologi i ét og samme køretøj. Cayenne S E-Hybrid er en mesterlig manifestation af moderne ingeniørkunst, der giver bilentusiaster mulighed for at opleve fremtiden for plug-in biler uden at gå på kompromis med Porsche’s ikoniske køredynamik.