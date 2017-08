Intelligent lys giver køreglæde

Annonce

Opel har med sikker hånd børstet støvet af modelrækken og har sendt endnu to modeller på markedet. Insignia Grand Sport og Insignia Grand Tourer. Den store mellemklassemodel kom sidst i 2016 i en hatchback, Grand Tourer, og i foråret introducerede tyskerne så endnu en variant, nemlig Sport Tourer, der er stationcarudgaven.

Begge modeller er helt nye og spækket med moderne teknologi, der skal gøre køreoplevelsen luksuriøs – og sikker.

Blandt de nye features, der forbedrer både sikkerhed og komfort er Opels banebrydende ‘IntelliLux LED Matrix’-forlygter. Med systemet monteret er alt styret automatisk. Lygterne ser ud som alle andre LED-lygter, men teknologien sørger for den helt rigtige lysmængde under alle forhold og som noget helt særligt tilpasser de lyset til de andre trafikanter på vejen. I mørke kan man faktisk se, hvordan de 16 lyselementer i lygterne slukker og tænder uafhængigt af hinanden, når man nærmer sig en forankørende eller modkørende bil.

Selv om der ingen andre trafikanter er i syne holder automatikken også styr på lyset. Er det mørkt slår det lange lys automatisk til, men kører du ind i en by eller møder du en vejstrækning med gadelygter, så blænder lygterne ned til nærlys.

Teknologien, der holder øje er Opel Eye, der er et lille kamera ved bakspejlet. ’Øjet’bremser også bilen, hvis du kommer for tæt på en fodgænger eller en anden trafikant og det sørger for at rattet ryster, hvis du er ved at skifte vejbane og bilen skal rettes op. Også bagude er lygterne LED. Det gør det nemmere at se den nye Insignia, men der er også en anden fordel ved den nye teknologi.

Matrix-teknologien gør, at lygterne fylder mindre. Det giver designerne mere råderum og på begge Insignia-modeller har det givet mere sporty lygter.

Komfort og sport

I Lang tid har det været moderne med højbenede crossover-biler, men for de bilister, der sætter pris på køredynamik og sjove køreegenskaber, så er det ikke sagen. Hos Opel har man børstet et lidt støvet image af efter at have fornyet modelrækken over en årrække. Og med Insignia- Sport Tourer og Grand Sport er det tydeligt at Opel har fundet et sporty udtryk.

Du sætter dig ned i Insignia, hvor sæderne i forhold til forgængeren er sænket tre centimeter. Det har givet mere plads til hovedet, men det giver også med det samme en fornemmelse af, at være bag rattet i en ’drivers car’, der er sjov at styre rundt på landeveje og motorveje. Samtidig er undervognen fast og krænger stort set ikke, når du kører hurtigt ind i et sving.

Selv om undervognen er fast så henvender de nye Insignia-modeller sig til dem, der har brug for komfort og plads til familie og bagage.

Derfor er det praktiske i Insignia-modellerne også forbedret. Bagagerummet i bilen er blevet større end i forgængeren, bagsædepassagerene har fået mere plads til benene, og forsæderne er designet til at minimere rygproblemer.

To biler – én pris

Som en særlig kuriøs ting besluttede Opel ved lanceringen, at de to modeller skulle koste det samme. Et demokratisk og frit valg mellem Insignia Grand Sport og Insignia Sports Tourer.

Priserne starter ved 320.000 kroner