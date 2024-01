Pressemeddelelse: Mercedes-AMG Lancerer SL 63 S E PERFORMANCE – Kongen af SL-Serien

now playing

Mercedes-AMG, kendt for at skabe biler med overlegen ydeevne og teknologisk innovation, er stolt af at introducere SL 63 S E PERFORMANCE – den mest kraftfulde SL nogensinde.

Imponerende Ydeevne og Teknologi

SL 63 S E PERFORMANCE drives af en 4.0-liters V8 biturbo-motor kombineret med AMG Electric Drive Unit, hvilket resulterer i en imponerende kraft på 816 hk og et drejningsmoment på 1.420 Nm. Accelerationen fra 0-100 km/t klares på blot 2,9 sekunder, og bilen når en topfart på 317 km/t.

Hybridteknologi fra Formel 1

Den avancerede hybridteknologi sikrer en øjeblikkelig respons og lynhurtig opbygning af moment, hvilket giver en unik køreoplevelse. Den 2-trins elektriske gearkasse arbejder sammen med en elektrisk, synkron motor på bagakslen, der leverer yderligere 204 hk.

Luksus og Komfort møder Sportslig Kørsel

Selvom SL 63 S E PERFORMANCE har et tydeligt sportsligt fokus, kombinerer den luksus og komfort på imponerende vis. Takket være AMG ACTIVE RIDE CONTROL-affjedringen, der omfatter aktiv krængningsstabilisator og aktiv bagakselstyring, leverer bilen en jævn køreoplevelse.

Innovativ Batteriteknologi

SL 63 S E PERFORMANCE anvender det avancerede AMG High Performance-batteri, inspireret af teknologierne i hybrid-racerbiler fra Mercedes-AMG Petronas F1-holdet. Batteriet tilbyder en kontinuerlig ydelse på 70 kW og 150 kW ved kraftige accelerationer. Michael Schiebe, adm. dir. i Mercedes-AMG GmbH, deler sin begejstring: ”SL har altid været et ikon i Mercedes-Benz porteføljen. SL 63 S E PERFORMANCE bliver det mest kraftfulde medlem af SL-familien, der ikke kun leverer overlegen performance, men også muligheden for ren elektrisk kørsel.” Batteriets design prioriterer lynhurtig tilførsel af kraft, og bilen kan køres på ren elektrisk kraft med en rækkevidde på 13 km, ideel til praktiske byopgaver.

Mercedes-AMG fortsætter med at sætte nye standarder inden for biler med SL 63 S E PERFORMANCE, der bringer luksus, komfort og ekstrem ydeevne sammen i en enestående pakke.