Nye Porsche Cayenne er den kraftigste nogensinde

Porsche har introduceret den nye generation af verdens mest solgte Porsche, og denne gang går de hele vejen med en version, der er uden sidestykke i Cayennes historie.

Kraft og effektivitet forenes

Den nye Cayenne Turbo E-Hybrid har en samlet ydelse på imponerende 739 hestekræfter takket være en avanceret drivlinje. Her finder vi en videreudvikling af den velkendte 4,0-liters V8-motor med biturbo, som også anvendes i den nye Cayenne S. Benzinmotoren alene udvikler 599 hestekræfter, mens elmotoren bidrager med yderligere 179 hestekræfter. Resultatet er en systemydelse på 739 hestekræfter og et drejningsmoment på 950 Newtonmeter. Denne kraftfulde konstellation bringer Cayenne Turbo E-Hybrid fra 0 til 100 km/t på kun 3,7 sekunder og en imponerende tophastighed på 295 km/t.

Forbedret elektrisk rækkevidde og hurtigere opladning

Sammenlignet med sin forgænger byder den nye Cayenne Turbo E-Hybrid på en længere elektrisk rækkevidde og en kortere opladningstid. Denne hybridmodel er udstyret med et 25,9 kWh stort batteri, hvilket muliggør en elektrisk rækkevidde på 82 kilometer ifølge WLTP-standarden. Takket være en kraftigere 11 kW onboard-lader, tager en fuld opladning nu mindre end to og en halv time.

Avanceret teknologi og eksklusivt design

Den nye Cayenne Turbo E-Hybrid leveres som standard med en avanceret adaptiv luftaffjedring og Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Derudover kan kunder vælge Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) og aktiv baghjulsstyring som ekstraudstyr. Bilen imponerer også med sit aggressive og eksklusive udseende, herunder større luftindtag med sortlakerede lameller, skærmkanter, sideskørter og en bagkofanger i karrosserifarve. To dobbelte udstødninger i poleret rustfrit stål og røde bremsekalibre fuldender det sporty look.

Luksus og performance i kabinen

I kabinen er Cayenne Turbo E-Hybrid udstyret med aluminiumsindlæg på instrumentbrættet og dørbeklædningerne. Loftet er betrukket med Race-Tex, som understreger bilens fokus på performance. Standardudstyret omfatter også et GT-sportsrat med varme og en drejeknap til valg af køreprogram. Der er også valget mellem 18-vejs justerbare sportssæder eller 14-vejs justerbare komfortsæder.

Cayenne Turbo E-Hybrid coupé med GT-pakke

Der er også en endnu sportsligere version af Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé tilgængelig med en GT-pakke. Denne tilføjer blandt andet en 10 mm lavere luftaffjedring, ændret hjulindstilling, bredere fordæk og kulfiberkeramiske bremser for endnu mere præcis styring og maksimal bremsekraft under hård belastning. GT-pakken giver også bilen et mere aggressivt look med sorte frontkomponenter, skærmkanter og sidespoiler, kulfiberelementer på tagspoileren, kulfiberdiffuser med to centralt positionerede udstødninger, kulfibertag samt 22-tommers GT Design-hjul i magnesium. Denne version sænker 0-100-tiden til blot 3,6 sekunder og øger tophastigheden til 305 km/t.

Lanceres i 2024

Den nye Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid og Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé forventes at ankomme til de danske Porsche-forhandlere i 2024.