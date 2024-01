Inspireret af Ørkenrally: Audi Q8 e-tron edition Dakar kombinerer eventyr og teknologi

Inspiration fra ikonisk ørken rally

Audi Q8 e-tron edition Dakar er resultatet af inspiration fra verdens mest ikoniske ørkenrally. Med et hævet chassis på 65 mm og en unik foliering minder denne specialmodel allerede eksternt om RS Q e-tron, som er konstrueret til Dakar Rally med en elektrisk drivlinje og energiomformer. Denne eksklusive SUV kombinerer sine imponerende offroad-egenskaber med et kraftfuldt og øjeblikkeligt tilgængeligt drejningsmoment, hvilket gør den ideel til eventyrlystne sjæle, der ønsker at udforske terrænet uden for de konventionelle veje.

En kraftfuld elmotor

Audi Q8 e-tron edition Dakar bygger på Q8 advanced 55 e-tron quattro. Batteriet på 106 kWh netto (brutto 114 kWh) og quattro-drivlinjen, der yder 408 hk i boost-funktionen, sammen med et drejningsmoment på 664 Nm, giver bilen en acceleration fra 0 til 100 km/t på 5,9 sekunder. Med en rækkevidde på omkring 450 km i henhold til WLTP og en elektronisk begrænset tophastighed på 200 km/t, er denne eldrevne SUV klar til at imødekomme diverse kørselsmatbehov.

Specialmodellen er udstyret med all-terrain-dæk General Grabber AT3 og har en 65 mm højere frihøjde sammenlignet med basismodellen, hvilket forbedrer køreegenskaberne på løst underlag som grus eller sne. Ved højere hastigheder sænkes bilen gradvist for at optimere kørselsstabiliteten, aerodynamikken og rækkevidden. Med en tilkørselsvinkel på 21 grader og en frakørselsvinkel på 28 grader er Q8 e-tron edition Dakar klar til let terrænkørsel med en rampevinkel på 19 grader og en vadedybde på 300 mm.

Sportsligt Offroad-Look



Q8 e-tron edition Dakar fås i farverne Siambeige metallak, Mythossort metallak og Magnetgrå. Singleframen er altid farvekoordineret med bilen, og en lysstrimmel forbinder forlygterne visuelt. Bredere hjulkasseafdækninger for og bag, sammen med projektionslys og LED-lamper med “edition Dakar”-modelbetegnelse ved dørene, giver specialmodellen et robust og eksklusivt udtryk. Den kan yderligere udstyres med en foliering inspireret af Audi RS Q e-tron.

Specialmodellen leveres med Matrix-LED-forlygter og mørkt tonede ruder i bagdøre og sideruder. Indvendigt har bilen kraftigt udformede sportssæder betrukket med mikrofibermaterialet Dinamica og kunstlæder, sportslæderrat og pedaler i rustfrit stål.

Teknologisk Overlegenhed



De virtuelle sidespejle med kameraer (ekstraudstyr) reducerer bilens bredde og forbedrer luftmodstanden. De virtuelle spejle giver bedre udsyn i støvede eller fugtige offroad-omgivelser end konventionelle spejle. Bilens displays suppleres af en MMI-visning af bilens hældningsvinkel med tre særlige baggrundsbilleder skabt til denne specialmodel: ørkenstorm, dækspor og klitlandskab.

Q8 e-tron edition Dakar er også praktisk med robuste detaljer som en tagbagagebærer, der har en bæreevne på 40 kg, og medfølgende taske og remme til sikker fastgørelse af bagagen. Med otte hjul, inklusive all-terrain-dæk General Grabber AT3, er denne specialmodel klar til at håndtere forskellige terræner og vejrforhold, mens de medfølgende sommerdæk sikrer glimrende køreegenskaber på asfalterede veje og lav støjemission.

Audi Q8 e-tron edition Dakar, inspireret af ørkenrally, forener sportslig elegance med teknologisk avanceret elektrisk ydeevne, hvilket gør den til et ideelt valg for dem, der søger en bil, der kan håndtere både eventyr og daglig kørsel.

Audi Q8 e-tron edition Dakar vil ikke blive udbudt i Danmark.