Mindfull reklame fra Volvo – stop op og nyd livet

Volvo kører på de høje nagler, når de laver reklamer for deres biler. En ny kampagne for Volvo V90 Cross Country opfordrer til at man tænker til lidt mere over hvad, der gør en glad.

Har du svært ved at få cyklet den tur? Spillet lidt Playstation? Rodet med bilen? Så er du bare en blandt mange, der ikke får prioriteret din hobby Det vil Volvo gerne hjælpe med at lave om på.

Derfor opfordrer Volvo i en ny kampagne for V90 Cross Country til, at man genopdager den passion og eventyrlyst, der driver værket.

Den nye kampagne er inspireret af den britiske filosof Alan Watts og opfordrer til, at vi genfinder vores glemte passioner, at vi gentænke vores prioriteringer i livet og lever mere i nuet.

Kampagnefilmen, der er optaget i og omkring Vancouver, er akkompagneret af et ikonisk foredrag, som den britiske filosof Alan Watts holdt i 1959, hvor han advarede mod at stræbe efter fremtidig status og i stedet opmuntrede til, at leve i nuet og gøre mere af det, vi virkelig holder af. Beskeden er klar: ”You Can’t Live at All, Unless You Can Live Fully, Now”.

Se filmen – måske får du lyst til at lave noget sjovt. Eller til at købe en Volvo.