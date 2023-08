Ford Mustang GTD: En ny superbil er født

Ford har netop løftet sløret for deres seneste kreation – den splinternye Mustang GTD.

Denne superbil, udstyret med en buldrende V8-motor, der leverer mere end 800 hestekræfter og indhyllet i et kulfiberkarrosseri, synes at være hentet direkte fra racerbanen.

Designet til dominans

Opfordringen lød klar og tydelig til Fords designteam: “Design en Mustang, der kan overhale enhver europæisk sportsvogn på indersporet.” Dette er nøjagtigt, hvad de har opnået. Den nye Mustang GTD er stærkt inspireret af den nyligt afslørede Ford GT3, som snart skal dyste i Le Mans. Ford Performance har med denne model skabt en formidabel og lynhurtig sportsvogn.

Rå kraft og uovertruffen præstation

Udstyret med en kraftfuld V8-motor og mere end 800 hk er den hæsblæsende Mustang klar til at udfordre selv de mest eksklusive sportsvogne i Europa. Den racerinspirerede gadebil skuffer bestemt ikke. Den har vist sin formidable evne ved at tilbagelægge en omgang på Nürburgringen på under syv minutter. Dette gør Mustang GTD til den hurtigste gadebil i Mustang-serien, der er godkendt til at køre på offentlige veje.

Teknologisk innovation og racerbil teknik

Mustang GTD vender op og ned på den klassiske opfattelse af en superbil. Denne gang har Ford taget et unikt perspektiv – de har ikke blot skabt en gadebil med evner til banekørsel, men en ægte racerbil til gaden. Ved at inkorporere racerteknologien fra Mustang GT3 og indhylle den i et kulfiberkarrosseri, er Mustang GTD en sand teknologisk kunstværk. Jim Farley, CEO & president hos Ford Motor Company, udtrykker det som følger: “Mustang GTD er en fusion af det bedste fra Ford Motor Company. Den repræsenterer den transformation, vi gennemgår i øjeblikket – alt fra software til specialudvikling af vores biler.”

Fra udvikling til sejr: Mustang i motorsport

Tilbage i 2021 blev fundamentet lagt til den nye Mustang GTD. Med et klart mål om at udfordre europæiske sportsvogne på deres eget territorium, blev ambitionerne høje. Denne nye gadebil er kraftigt inspireret af Ford GT3, der for nylig har fået følgeskab af Ford GT4. Ford forbereder sig til at levere udfordringer på alle niveauer inden for motorsport.

Resultatet af Innovation og dedikation

Jim Farley uddyber, “Mustang GTD repræsenterer det bedste fra Ford Motor Company. Den er beviset på, hvad der sker, når vi tager noget, vi allerede mestrer, og tilføjer et twist for at skabe et endnu bedre resultat. Denne bil er essensen af den transformation, vi i øjeblikket gennemgår hos Ford – fra software til specialudvikling af vores biler.”

Har den nye Mustang GTD pirret din nysgerrighed? Så læs Ford’s fulde pressemeddelse her.