Ny bil – Køb en Up! på nettet

Volkswagen Danmark lancerer som første bilmærke i Europa salg af biler online. Med få klik kan cdu nu købe din nye bil online via Volkswagens hjemmeside.

Danskernes er digitale

E-handlen er de seneste år steget markant i Danmark og alene i 2016 forventes en samlet omsætning på 100 mia. kr., vurderer brancheforeningen for e-handel FDIH.

Volkswagen i samarbejde med Nets fået hævet den danske beløbsgrænse for onlinehandel fra de eksisterende 100.000 kr. til 150.000 kr. Det betyder, at du kan bestille en topudstyret up! uden at besøge forhandleren før den dag du skal hente den indregistrerede bil.

Ifølge en pressemeddelelse fra VW kan der betales med MobilePay, Dankort, Visa-kort, MasterCard og American Express. Når alt er ordnet på nettet går der 10 arbejdsdage. å henter du din nye bil.

Også for bilkøb på nettet gælder købeloven. Der er fuld retur- og fortrydelsesret, 14 dages retur- og fortrydelsesret på onlinekøbet af en up! Har du kørt i den får du det fulde beløb modregnet – 3.880 kr., der er det gebyr, der opkræves ved indregistrering af bilen og Volkswagen fratrækker 1,50 kr. pr. kilometer bilen har kørt.