Nye prisregler gør bilkøb lettere

Det bliver nemmere at gennemskue, hvad den nye bil reelt koster. Den 1. april i år træder nye regler i kraft, der betyder, at bilforhandlerne altid skal oplyse den samlede pris på bilen – inklusive leveringsomkostninger.

”Med de nye regler får forbrugerne nemmere ved at gennemskue, hvad de samlet skal betale for bilen. Det giver dem et bedre udgangspunkt til at sammenligne tilbud og vurdere, hvad bilkøbet betyder for deres økonomi,” siger Susanne Aamann, souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Også på andre områder får forbrugerne bedre vilkår, når de handler. Blandt andet skal brugtvognsforhandlere fra den 1. januar i år oplyse bilens produktionsår, hvis de kender eller burde kende det. Formålet er at gøre oplysningen tilgængelig for forbrugerne, da det er en oplysning, der kan være afgørende for deres købsbeslutning.

De nye regler for prismærkning er en konsekvens af den nye markedsføringslov, som trådte i kraft 1. juli 2017. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efterfølgende gennemgået alle 24 bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven. Det har resulteret i en slankning af regelsættet og enkelte nye regler om prismærkning.

Blandt andet er reglerne for skiltning og annoncering med priser blevet samlet i én prismærkningsbekendtgørelse. Tidligere har reglerne været spredt i flere varespecifikke bekendtgørelser, fx for motorkøretøjer og motorbrændstof.

De væsentlige ændringer i reglerne for prismærkning er:

Bilforhandlere skal fra den 1. april 2018 oplyse den samlede pris på bilen inklusive de obligatoriske leveringsomkostninger. Hidtil har leveringsomkostningerne været angivet separat.

Brugtvognsforhandlere skal fra 1. januar 2018 oplyse bilens produktionsår, hvis de kender eller burde kende det.

Butikker kan fra den 1. januar 2018 undlade at beregne en ny enhedspris for fødevarer, som sælges med rabat på grund af risiko for fordærvelse, fx fersk kød, fisk, grøntsager og brød. Reglerne skal gøre det enklere for butikker at undgå madspild.

Benzinstationer har fra 1. januar 2018 fået mulighed for at skilte med andet brændstof end benzin og diesel.

Ni bekendtgørelser bliver ophævet, fordi de er blevet erstattet af anden og nyere lovgivning.