Golf 8 Facelift: 50-års Jubilæet for Den Ikoniske Model

Volkswagen fejrer 50-års jubilæet for Golf med en imponerende opgradering af Golf 8, der blev præsenteret ved en verdenspremiere. Den nyeste version af Golf 8 byder på betydelige forbedringer, herunder ny hardware og software, opdateret design og avancerede drivlinjer med fokus på elektrisk mobilitet.

Ny Hardware og software

Golf 8 er nu udstyret med den nyeste generation af Volkswagens infotainmentsystemer, der praler af en hurtig processor, intuitiv betjening og en intelligent IDA-taleassistent. Den mest bemærkelsesværdige tilføjelse er integrationen af ChatGPT, en kunstig intelligens-baseret chatbot, der forbedrer brugeroplevelsen og tilbyder ubesværet adgang til en voksende database af information ved hjælp af naturligt sprog.

Ny Plug-in-hybrid-drivlinje

Golf 8 introducerer en ny plug-in-hybrid-drivlinje med en ren elektrisk rækkevidde på cirka 100 km og en samlet rækkevidde på 1.000 km. Denne drivlinje understøttes af DC hurtigopladning med op til 50 kW, hvilket giver en optimal balance mellem elektrisk kørsel og langdistanceevne.

Opdateret design

Golf 8 præsenterer et opdateret design med en skarpere front, forbedrede baglygter med 3D-lyseffekt og et oplyst Volkswagen-emblem i fronten for første gang. Det nye design fremhæver Golfens ikoniske udtryk og bringer friskhed til modellens udseende.

50 års jubilæum for Golf

Golf har været en central del af Volkswagen-mærket i 50 år og har solgt over 37 millioner enheder på verdensplan. Den nye Golf 8 bygger videre på den stolte tradition ved at levere endnu højere effektivitet, komfort og kvalitet. Thomas Schäfer, CEO for Volkswagen personbiler, udtaler, “Golf har været kernen i Volkswagen-mærket i et halvt århundrede nu, og har leveret mobilitet til en økonomisk overkommelig pris og det højeste tekniske niveau i denne bilklasse. Dette er præcis, hvad vi bygger videre på med den nye evolutionære fase.”

Forbedringer i køretøjsteknologi og sikkerhed

Golf 8 introducerer avancerede IQ.LIGHT LED-matrixforlygter, der forbedrer fjernlysens rækkevidde til op til 500 meter. Nye assistentsystemer, herunder forbedret Park Assist Plus og Park-Assist-Pro, gør manøvrering og parkering mere bekvemt og sikkert. Area View-systemet giver føreren et 360-graders all-round-view for øget synlighed.

Drivlinjer og modelvariationer

Den opgraderede Golf 8 tilbyder ni forskellige motorvarianter, herunder effektive 1,5 eTSI-48-V-mild-hybrid-drivlinjer og kraftfulde plug-in-hybrid-drivlinjer med øget elektrisk rækkevidde. Golf GTI er blevet endnu mere sportslig med en 2,0 TSI turbobenzinmotor, der yder 265 hk.

Lanceringsdato og tilgængelighed

Den opdaterede Golf 8 forventes at være tilgængelig i Danmark og globalt i løbet af 2024.