Volkswagen elektrificerer sit sportslige ikon GTI

Volkswagen Elektrificerer Sit Sportslige Ikon

Volkswagen er kendt for at levere ikoniske biler, og deres GTI-serie har i årtier repræsenteret kompakte sportslige modeller med en perfekt balance mellem køreglæde og daglig brug. Nu træder Volkswagen GTI-navnet ind i den elektriske tidsalder med verdenspremieren på ID. GTI Concept, bliver afsløret på IAA Mobility-messen i München.

Denne elektriske GTI, baseret på ID. 2all-konceptbilen, er mere end blot en konceptbil – den er fremtidens sportslige elbil med masser af potentiale.

Historien Bag GTI

GTI-navnet har en lang historie hos Volkswagen, og det har været synonymt med sjov og sportslighed siden debuten af den første Golf GTI i 1976. Med modeller som Golf GTI, Scirocco GTi, Polo GTI og up! GTI har GTI-serien været en favorit blandt bilentusiaster i mange år. Nu tager Volkswagen skridtet ind i den elektriske æra med ID. GTI Concept, der lover at levere samme sportslige sjov, som vi kender fra tidligere GTI-modeller, men med et elektrisk twist.

ID. GTI Concept – En nyfortolkning af det legendariske sports-DNA

ID. GTI Concept følger i fodsporene på den originale Golf GTI fra 1976, men den bringer også state-of-the-art teknologier og et skarpt design til bordet. Den er baseret på ID. 2all-konceptbilen, der tidligere blev præsenteret, og den er indbegrebet af, hvordan Volkswagen forener tradition med innovation.

GTI-fascination: Elektrisk og sporty

Den elektriske ID. GTI Concept lover en spændende og kraftfuld GTI-oplevelse, takket være sin motorkraft og drejningsmoment, som er en en karakteristika ved elbiler. Bilen er udstyret med et elektronisk styret spærredifferentiale på forakslen, der tidligere blev set på den nuværende generation af Golf GTI. Dette giver bilen enestående køreegenskaber og stabilitet, der er afgørende for GTI-oplevelsen.

ID. GTI Concept – En Intelligent Sportslig Elbil

Med ID. GTI Concept tager Volkswagen skridtet videre i retning af intelligente elektroniskstyret køredynamik. Bilen integrerer drivlinjen i styresystemet, hvilket giver føreren mulighed for at tilpasse køreoplevelsen. Med GTI Experience Control-funktionen kan føreren justere indstillingerne for elmotoren, undervognen, styretøjet, lyden og endda de simulerede gearskift, så de minder om klassiske GTI-modeller som Golf GTI I fra 1976 eller Golf GTI IV ’25 years of GTI’ fra 2001.

ID. GTI Concept – Fremtiden for GTI

Thomas Schäfer, CEO for Volkswagen-mærket, er begejstret for ID. GTI Concept og siger: “Med ID. GTI Concept overføres GTI-DNA’et til den elektriske tidsalder. Den forbliver sporty, ikonisk, teknologisk progressiv og tilgængelig, men den er nyfortolket til morgendagens verden: elektrisk, digitaliseret og ekstremt intens.” Det er allerede bekræftet, at ID. GTI vil gå i produktion som en del af Volkswagens elektriske offensiv, og det er en spændende fremtid for både mærket og GTI-fans.