Rally Monte Carlo Historique – Med kurs mod bjergene

I dag startede Rally Monte Carlo Historique fra Sommers Automobile Museum i Nærum nord for København. Det er verdens største rally for klassiske biler, der blev sat i gang, da starten gik torsdag formiddag fra otte europæiske byer – en af dem altså Nærum.

Rudersdal Kommunes borgmester Jens Ive havde æren af at flage deltagerne af sted fra startrampen foran Sommer’s Automobile Museum i Nærum og forude venter der deltagerne et næsten ugelangt rally på 3.500 kilometer hen over nogle af de mindste bjergveje i Alperne og det centrale Frankrig.To danske hold er blandt favoritterne til totalsejren

Det største forventningspres hviler på far og søn-holdet Jens Gandrup Jørgensen fra Odense og Kristian Flensbak Jørgensen fra Aarhus. Med deres Alfa Romeo Alfetta GTV fra 1977 har de kørt sig ind på placeringer som nr. 10 og 9 de to seneste år, og begge gange bedst placerede nordiske hold. Med en smule held kan de nå helt til tops.

“Man kan køre sig i Top 20 på dygtighed, resten handler om held, og det håber vi på,” sagde Jens Gandrup ved starten,” ifølge en pressemeddelelse fra Rallypics.dk.

Også Toni Hansen fra Horsens og Per Brodersen fra Lem er med deres Audi 80 GLE fra 1979 blandt løbets favoritter. Med placeringer som nr. 19 og 11 har de bevist deres format, og de håber også på heldet:

“For et par år siden var vi på vej mod en absolut topplacering, da en snedækket bjergvej var spærret af en deltager, der var kørt galt. Vi håber på at slippe for den slags i år, så vil vi yde vort bedste,” lovede Toni Hansen, inden han styrede sin Audi mod Rødby.

Løbets deltagere samles i Monaco lørdag, så går det mod Massif Central, hvor en række klassiske specialetaper køres mandag, og løbets klimaks er De Lange Knives nat i Alperne nord for Monaco natten mellem tirsdag og onsdag, inden Rallye Monte-Carlo Historique slutter på Formel 1-banen i Monte Carlo tidligt onsdag den 1. februar. 313 mandskaber fra hele Europa deltager, herunder løbets vinder for 50 år siden, finnen Rauno Aaltonen i en Mini.

Følgende danske deltagere startede i dag fra Nærum:Start nr. 20 – Lars Bækkelund, Horsens og Jan Østergaard, Horsens

Start nr. 96 – Jens Gandrup Jørgensen, Odense / Kristian Flensbak Jørgensen, Aarhus(far og søn)

Start nr. 173 – Toni Hansen, Horsens / Per Brodersen, Lem Stationsby, ved Ringkøbing

Start nr. 192 – Peter Karlsen, Holbæk / Erik Rasmussen, Ry

Start nr. 301 – Kenneth Simonsen, / Otto Kristensen, Tune

Start nr. 303 – Lars Hindsgaul, Assens / Arne Pagh, Middelfart

Alle fotos taget af: Viggo Johansen, rallypics.dk og Ebbe Madsen, rallypics.dk, Michael Eisenberg, Intercom