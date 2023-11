ID.7 Brager frem og sikrer titlen som årets firmabil 2024

Volkswagens nye fuldelektriske storsatsning, ID.7, har netop trukket den prestigefyldte titel som Årets Firmabil 2024 hjem. En erfaren jury bestående af firmabilister fra Business Danmark og motorjournalister fra Jyllands-Posten har givet ID.7 topkarakterer for dens udsøgte komfort, imponerende rummelighed og ikke mindst imponerende rækkevidde på op til 618 km (WLTP), alt dette til en beskatningspris fra 439.994 kr.

Selv inden den elektriske topmodel rammer forhandlerne, har ID.7 allerede markeret sit territorium som en vindende firmabil. Over to intensive testdage blev en bred vifte af elbiler i firmabilsklassen vurderet af en kompetent jury, der inkluderede otte erfarne firmabilister, motorjournalister fra Jyllands-Posten samt en fysioterapeut, der vurderede siddekomfort og ergonomi. ID.7 trådte ud som vinder af dette stærke felt og løb med titlen som Årets Firmabil 2024.

Jurymedlem Lars Bundgaard uddyber valget af ID.7: ”Volkswagens nye ID.7 overbeviser med sin komfort og rummelighed. Du har en velfungerende førerplads og ergonomisk optimale sæder, der giver god komfort ved mange timers kørsel. Samtidig er den fantastisk rummelig og formår derfor på den ene side at fungere optimalt som kørende arbejdsplads for firmabilsbrugeren og på den anden side som en rummelig og praktisk familiebil. Læg dertil lang rækkevidde og hurtig opladning, og ID.7 står som en meget komplet fuldelektrisk firmabil. Derfor et stort tillykke til Volkswagen med Årets Businessbil 2024-titlen til ID.7.”

Glæde hos Volkswagen: Direktør for Volkswagen personbiler i Danmark, Michael Ebeling, udtrykker glæde over anerkendelsen: ”ID.7 er en helt ny model for os og et nyt 100 % elektrisk alternativ i firmabilsklassen, hvor Volkswagen traditionelt har stået stærkt med modeller som Passat. Derfor er en prestigefyldt titel som Årets Firmabil 2024 af stor vigtighed for os, da det er en blåstempling af ID.7 fra professionelle bilister. Det vejer tungt.”

ID.7 i Fremtiden: ID.7 er også finalist til Årets Bil i Danmark 2024 og har allerede vundet Årets Bil 2024 i Tyskland. Med introduktionen af ID.7 markerer Volkswagen deres fortsatte engagement i den elektriske omstilling. Modellen lanceres først som en Pro-version med 77 kWh-batteri og en rækkevidde på op til 618 km (WLTP). Senere i 2024 udvides modelprogrammet med en Pro S-version, en Tourer-stationcar og en firehjulstrukket GTX-variant i begge karrosserivarianter.

Kom og Oplev ID.7: ID.7 har danmarkspremiere hos de danske Volkswagen-forhandlere søndag den 3. december kl. 11.-15.