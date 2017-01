Test: Skoda Octavia Combi – Parcelhuskvarterets darling Online Bilmagasin med bilnyheder og biltests | Bilsektionen.dk Rating: 7.2 / 10

Anmeldelse 7.2 Skoda Octavia Combi 1.0 TSi er ærligheden selv. Prisen er bestemt rimelig og den kan alt det den skal. Der er seriøse konkurrenter i Opel Astra Sport Wagon og Renault Megane Tourer. Motor & gearkasse 6.9 Køreegenskaber 7.0 Komfort 7.0 Plads 8.0 Udstyr 6.2 Pris 7.8

Der er biler, der giver en lyst til at give gas ud af rundkørsler og der er biler, hvor man får lyst til at strække højre fod helt ud og passere hastigheder, hvor kørekortet bliver klippet i stumper og stykker, hvis man passerer en fotovogn.

Og så er der biler som Skoda Octavia Combi 1.0 TSi.

Skoda Octavia blev introduceret i 2013 og er en populær bil. Den er rummelig og billigere end en Golf.

Den er velbygget og nydelig, grænsende til det kedelige og den er letkørt og komfortabel.

Udefra har Skoda-designerne skåret Octavia skarpt og selv om bilen har nogle år på bagen og en afløser er på vej, men udseendet er stadig nogenlunde friskt.

Bag rattet er alt som det skal være. Komfortable og faste sæder, letlæst og overskuelige instrumenter, kontakterne sidder, hvor en tysk ingeniør vil sætte dem og det er lige der, hvor du forventer de sidder. Og så er det jo bare at sætte nøglen i tændingslåsen og på god gammeldags maner dreje den og køre.

Udstyret er lidt sparsomt og der mangler en adaptiv fartpilot og automatisk nædbremse og lignende sikkerhedsudstyr, der langsomt, men sikkert har sneget sig ind i (ekstra-)udstyrspakkerne hos konkurrenterne.

Perfekt som familiebil

Den lille 1.0 TSi klarer dagligdagstrafik ganske fint, men der er ikke meget sprøl i de 115 heste de tre tjekkiske cylindre leverer. De gør, hvad de skal, men med lidt rappe skift i de lave gear er det da muligt at få den fra trav over i galop. Men det mister man hurtigt lysten til for Octavia er slet ikke sådan en bil. Den er en familiebil. en stationcar beregnet til skole- og håndboldkørsel, til familiebesøg på midtsjælland og store indkøb på en lørdag, ned med traileren på genbrugsstationen og hjem i carporten foran parcelhuset igen. Det er her den praktiske Skoda har hjemme.

Det er ikke dårligt at være godt bygget, praktisk og let at gå til. Men det er bare ikke det man går og drømmer om. Men så kan du jo bygge en garage bar carporten og købe dig en gammel Alfa Romeo.

Skoda Octavia Combi Style 1.0 TSi Fås fra kr. 205.367 Testbilen inkl. udstyr kr. 265.320 Motor 3 cylindret benzin Ydelse 115 hk Max. moment 200 Nm ved 2.000 omdr./min 6 trins gearkasse Brændstofforbrug 22,2 km/l. ved blandet kørsel Tophastighed 200 km/t. Acc. 0-100 km/t. 10,1 sek. Totalvægt 1.817 kg - anhængervægt med-/uden bremser 1.300 kg/620 kg