BMW løfter nu sløret for femte generation af X5, og for første gang i modellens 27-årige historie kommer den også i en fuldelektrisk udgave. Den nye BMW iX5 60 xDrive bygger på Neue Klasse-teknologi og 800V-arkitektur, og BMW lover en rækkevidde på op til 845 kilometer (WLTP) samt hurtigopladning med hele 460 kW. På det danske marked lander den populære SUV dog først som diesel-mildhybrid.

Siden 1999 har BMW X5 været en af de tungeste spillere i premium-SUV-segmentet, og modellen har været med til at definere selve idéen om den store, luksuriøse SUV. Nu tager tyskerne skridtet ind i den elektriske æra med femte generation, der for første gang også kan fås som fuldelektrisk BMW iX5. Sideløbende fortsætter forbrændingsmotorerne — og senere kommer også en brintdrevet version.

Første elektriske X5 nogensinde

BMW iX5 60 xDrive bliver den første fuldelektriske X5 nogensinde. Bilen har to elmotorer og elektrisk firehjulstræk, og BMW oplyser en samlet effekt på 578 hk og 805 Nm drejningsmoment. Det giver en acceleration fra 0-100 km/t på 4,6 sekunder og en topfart på 210 km/t.

Med en trækkraft på op til 2.700 kg er iX5 samtidig fuldt anvendelig for kunder, der bruger deres SUV til at trække trailer, campingvogn eller hestetransport — et område, hvor elbiler tidligere har haltet efter forbrændingsbilerne.

Rækkevidde på 845 kilometer og 460 kW-ladning

Det er dog batteriet og ladeteknikken, der for alvor tegner et nyt kapitel for X5. Højvoltsbatteriet er på 141 kWh, og bilen bygger på en 800V-arkitektur som en del af BMW’s Neue Klasse-teknologi og sjette generations eDrive-drivlinje.

Ifølge BMW kan iX5 hurtiglade med op til 460 kW, og under optimale forhold kan der tilføjes op til 350 kilometers rækkevidde på blot 10 minutter. En opladning fra 10 til 80 procent tager omkring 23 minutter. Den forventede rækkevidde er op til 845 km (WLTP), mens forbruget angives til 20,1-23,9 kWh/100 km. BMW understreger, at forbrugstallene fortsat er foreløbige.

Tallene placerer iX5 helt i toppen af det, der i dag er teknisk muligt for en stor elektrisk SUV — både på rækkevidde og ladehastighed.

Nyt designsprog fra Neue Klasse

Designet kombinerer de klassiske X5-proportioner med inspiration fra BMW’s nye Neue Klasse-formsprog. Fronten er mere opretstående end tidligere og domineres af den karakteristiske BMW-nyregrill med Iconic Glow-belysning. Sammen med nye “dobbelt-X”-lysikoner skaber det en lyssignatur, der skal gøre modellen let genkendelig både dag og nat.

Fra siden fremhæves de rene flader af nye BMW Winglets-dørhåndtag, som er integreret i B- og C-stolperne. Dørene kan åbnes elektronisk med et let tryk, og de glatte flader skal både give et moderne udtryk og bidrage til bilens aerodynamik. Bagpå videreføres dobbelt-X-motivet i de slanke baglygter, der strækker sig over store dele af bagpartiet.

Bilen er større end forgængeren med længere akselafstand og mere kabineplads. Bagagerummet rummer op til 1.850 liter med bagsæderne lagt ned, og som noget nyt tilbyder den elektriske iX5 desuden et ekstra opbevaringsrum under motorhjelmen — en såkaldt frunk — på 53 liter.

Invendigt kan iX5 udstyres med BMW Passenger Screen, en skærm foran forsædepassageren beregnet til underholdning under kørslen. En integreret sikkerhedsfunktion skal sikre, at passagerskærmens indhold ikke kan distrahere føreren.

Danmark får dieselen først

Selvom iX5 tegner den store overskrift, bliver det ikke elbilen, der starter salget herhjemme. Den første version af nye BMW X5 på det danske marked bliver BMW X5 40d xDrive — en sekscylindret 3,0-liters dieselmotor med 48V mildhybrid-teknologi.

Modellen yder 313 hk og 670 Nm, accelererer fra 0-100 km/t på 6,1 sekunder og har en topfart på 230 km/t. Forbruget angives til 13,7-14,3 km/l med en CO₂-udledning på 185-193 g/km, hvilket placerer den i energiklasse C.

Produktionen af den nye BMW X5 starter i august 2026 på BMW Group Plant Spartanburg i USA. Ordrebøgerne for den elektriske BMW iX5 åbnes senere på året, og de første kundeleveringer forventes i foråret 2027. BMW Danmark har endnu ikke oplyst danske priser.

Fakta: BMW iX5 60 xDrive

Drivlinje: To elmotorer, elektrisk firehjulstræk

Effekt: 578 hk

Drejningsmoment: 805 Nm

0-100 km/t: 4,6 sekunder

Tophastighed: 210 km/t

Batterikapacitet: 141 kWh

Rækkevidde: op til 845 km (WLTP, foreløbig)

Forbrug: 20,1-23,9 kWh/100 km (foreløbig)

Maks. ladeeffekt: 460 kW (DC)

Ladetid 10-80 %: ca. 23 minutter

Trækvægt: op til 2.700 kg

Bagagerum: op til 1.850 liter + 53 liter frunk

Produktionsstart: august 2026 (Spartanburg, USA)

Første kundeleveringer: foråret 2027

Fakta: BMW X5 40d xDrive (dansk lanceringsmodel)

Motor: 3,0-liters rækkesekser diesel med 48V mildhybrid

Effekt: 313 hk

Drejningsmoment: 670 Nm

0-100 km/t: 6,1 sekunder

Tophastighed: 230 km/t

Forbrug: 13,7-14,3 km/l

CO₂-udledning: 185-193 g/km

Energiklasse: C

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/bmw_danmark