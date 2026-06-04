Audis elektriske topmodel får nu Pro-betegnelsen og en opgraderet standardpakke med blandt andet akustikglas, assistentpakke og 20-tommers fælge. Samtidig justerer Audi prisstrukturen, så e-tron GT starter fra 929.990 kroner — og i de skarpeste RS-varianter følger Matrix-LED med laserlys og firehjulsstyring med i købet.

Audi e-tron GT har siden premieren i 2021 været mærkets elektriske flagskib, og nu får den firdørede Gran Turismo et løft i form af en ny Pro-version. Med opgraderingen samler Audi en række efterspurgte komfort-, teknologi- og assistentsystemer som standardudstyr, samtidig med at prisstrukturen er justeret for både privat- og firmabilskunder på det danske marked.

Pro-pakken hæver standardudstyret

Med Pro-versionen hæver Audi grundniveauet på e-tron GT mærkbart. Standardudstyret omfatter nu akustikglas i dør- og sideruder, ambientelyspakke plus samt Assistentpakke Plus med Remote parkeringsassistent plus og adaptiv kørselsassistent inklusive nødsituationsassistent. Derudover følger 20-tommers højglanspolerede fælge i sort med dæk i dimensionerne 245/45 foran og 285/40 bagpå.

I de mere sportslige varianter — S e-tron GT, RS e-tron GT og RS e-tron GT performance — udvides Pro-udstyret yderligere med Matrix-LED-forlygter med Audi laserlys samt firehjulsstyring med sportsstyretøj foran. Dermed flytter Audi en række funktioner, der tidligere lå på tilvalgslisten, ind under standardudstyret.

800 volt, 925 hestekræfter og 619 kilometers rækkevidde

Teknisk er e-tron GT fortsat en af de mest avancerede elbiler i sit segment. Bilen bygger på en 800V-arkitektur, der ifølge Audi giver mulighed for lynladning med op til 320 kW — nok til at lægge 280 kilometers rækkevidde i batteriet på ti minutter. WLTP-rækkevidden er på op til 619 kilometer, og under opbremsning kan systemet rekuperere med op til 400 kW.

I den vildeste udgave, RS e-tron GT performance, yder drivlinjen op til 680 kW svarende til 925 hestekræfter, hvilket sender bilen fra 0-100 km/t på ned til 2,5 sekunder. Audi fremhæver desuden en ny aktiv undervogn som ekstraudstyr samt et aktiverbart panoramaglastag og en avanceret batteri- og termostyring.

Gran Turismo med elektrisk DNA

Formatet er klassisk Gran Turismo: lavt tyngdepunkt, lange linjer og et aerodynamisk formsprog, hvor karrosseri og drivlinje er tæt integreret. Det er den slags bil, der både skal kunne æde landevej i timevis og samtidig levere sportsvognsfornemmelser, når vejen bugter sig.

E-tron GT spiller en central rolle i Audis elektriske transformation, hvor mærket de seneste år har sat tempoet op på elbilsiden. Modellen deler tekniske grundprincipper med Porsche Taycan, men har sit eget designsprog og sin egen afstemning.

Ny prisstruktur — også for firmabilskunderne

Med Pro-versionen er modelprogrammet justeret, så Audi e-tron GT nu starter fra 929.990 kroner. For firmabilskunder oplyser Audi en beskatningsværdi fra 850.000 kroner, mens modellen også tilbydes som privatleasing fra 11.095 kroner om måneden med en førstegangsydelse på 80.000 kroner.

Leasingaftalen er baseret på 15.000 km om året i 48 måneder, og de samlede omkostninger i perioden løber op i 618.655 kroner med en mindstepris i bindingsperioden på 219.235 kroner.

Som på Audis øvrige elbiler følger en samlet garanti på 5 år eller 150.000 kilometer med, hvor de første to år dækkes af fabrikantens garanti, og de næste tre år dækkes af Skandinavisk Motor Co. gennem autoriserede servicepartnere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Højvoltsbatteriet er separat omfattet af fabrikantens 8-årige garanti og op til 160.000 kilometer.

Fakta: Audi e-tron GT (Pro)

Drivlinje: fuldelektrisk, firehjulstræk

Effekt: op til 680 kW (925 hk) i RS e-tron GT performance

0-100 km/t: ned til 2,5 sekunder (RS performance)

Rækkevidde: op til 619 km (WLTP)

Arkitektur: 800 volt

Hurtigladning: op til 320 kW (280 km på 10 min.)

Rekuperation: op til 400 kW

Startpris i Danmark: fra 929.990 kr.

Beskatningsværdi: fra 850.000 kr.

Privatleasing: fra 11.095 kr./md. (førstegangsydelse 80.000 kr.)

Garanti: 5 år / 150.000 km, batteri 8 år / 160.000 km

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/audi-danmark