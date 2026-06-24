Mercedes-Benz har løftet sløret for design og priser på den nye, fuldelektriske GLA. Den kompakte SUV kommer på det danske marked i tre elvarianter fra 385.900 kroner, og topmodellen skal ifølge mærket kunne køre op til 656 km på en opladning. Med i pakken følger et nyt design med oplyst frontgrill og et interiør med mere plads og AI-baseret betjening.

Mercedes-Benz udvider sin kompakte SUV-familie med en helt ny generation af GLA, der nu udelukkende kommer som elbil på det danske marked. Modellen lanceres i tre varianter, og prisen begynder ved 385.900 kroner for indstigningsudgaven GLA 200 electric.

Lavere, længere og bredere end forgængeren

Den nye GLA er ifølge Mercedes-Benz tegnet med et mere urbant og sportsligt udtryk. Sammenlignet med den tidligere model er bilen blevet 20 millimeter lavere, mens akselafstanden er vokset med 61 millimeter. Baghjulene står samtidig 31 millimeter bredere, hvilket ifølge mærket giver en mere dynamisk fremtoning uden at gå på kompromis med SUV-proportionerne.

Designet trækker fortsat på klassiske SUV-træk som den lodrette front, synlig undervognsbeskyttelse for og bag samt tagræling. Nyt er den oplyste frontgrill, som mærket fremhæver gør sin entre i de kompakte modeller for første gang. Grillen består af en kromramme med en matteret glaseffekt, en centralt placeret stjerne og integrerede lyskilder.

Nyt interiør med skærm i fuld bredde

I kabinen har Mercedes-Benz sat fokus på plads og teknologi. Både fører og passagerer skal ifølge producenten have fået mere plads i højden og til benene, og bagagekapaciteten suppleres af en 107 liter stor “frunk” under fronten. 4MATIC-varianterne kan trække op til to tons på krogen.

Tilvælger man den store MBUX Superscreen, strækker skærmen sig hele vejen på tværs af kabinen og samler førerdisplay, midterkonsol og passagerskærm under én overflade. Bilen kører på operativsystemet MB.OS, og den AI-drevne MBUX Virtual Assistant kan føre naturlige samtaler, huske detaljer og – via en integration med Google Cloud og Google Maps – svare på spørgsmål om blandt andet ledige ladestandere og parkering. Det er producentens egne beskrivelser af systemet.

Tre elvarianter og hurtig opladning

Ved lanceringen kan danske købere vælge mellem tre fuldelektriske udgaver:

GLA 200 electric fra 385.900 kroner med en rækkevidde på op til 446 km (WLTP).

fra 385.900 kroner med en rækkevidde på op til 446 km (WLTP). GLA 250+ electric fra 405.900 kroner med op til 656 km (WLTP).

fra 405.900 kroner med op til 656 km (WLTP). GLA 350 4MATIC electric fra 445.900 kroner med op til 642 km (WLTP).

Den nye GLA er bygget på 800 volt-teknologi. Ifølge Mercedes-Benz kan bilen lades svarende til 270 km (WLTP) på ti minutter, mens en opladning fra 10 til 80 procent tager mellem 20 og 22 minutter.

Højt standardudstyr

Mercedes-Benz oplyser, at GLA leveres med et højt niveau af standardudstyr. Det omfatter blandt andet Progressive-designlinjen, tyveripakke, komfortundervogn, multifunktionsrat i nappalæder, oplyst kølergrill, komfortsæder, panoramatag samt et 10,35″ digitalt førerdisplay. Bilen ruller som standard på 18″ fælge med AERO-cover, og det øvrige ekstraudstyr er samlet i pakker.

En vigtig model i det kompakte segment

GLA er et af Mercedes-Benz’ mest solgte modeller i det kompakte SUV-segment, og overgangen til en ren elopstilling placerer den midt i konkurrencen mod blandt andre elektriske premium-kompakt-SUV’er. De relativt lange WLTP-rækkevidder og 800 volt-ladeteknikken er det, mærket selv fremhæver som modellens vigtigste salgsargumenter.

Mercedes-Benz oplyser ikke i pressemeddelelsen effekt, batterikapacitet eller en konkret dansk lanceringsdato. Du kan læse mere om modellen på www.mercedes-benz.dk.

Fakta: Mercedes-Benz GLA (elektrisk)

GLA 200 electric: op til 446 km (WLTP), pris fra 385.900 kroner

op til 446 km (WLTP), pris fra 385.900 kroner GLA 250+ electric: op til 656 km (WLTP), pris fra 405.900 kroner

op til 656 km (WLTP), pris fra 405.900 kroner GLA 350 4MATIC electric: op til 642 km (WLTP), pris fra 445.900 kroner

op til 642 km (WLTP), pris fra 445.900 kroner Ladeteknik: 800 volt – op til 270 km (WLTP) på 10 minutter, 10-80 % på 20-22 minutter

800 volt – op til 270 km (WLTP) på 10 minutter, 10-80 % på 20-22 minutter Trækvægt (4MATIC): op til 2 tons

op til 2 tons Frunk: 107 liter

107 liter Standardudstyr: Progressive-designlinje, panoramatag, 10,35″ display, 18″ AERO-fælge

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/mercedes-benz-danmark