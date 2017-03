Verdens første Ford Mustang blev købt af Gail

Gail Wise, en hårdtarbejdende ung kvinde drømte om en ny cabriolet. To dage før den officielt gik til salg i 1964, blev hun den første ejer af en Ford Mustang.

Året er 1964, Gail Brown er en ung kvinde på 22 år. Hun arbejder til dagligt som lærerinde på den lokale folkeskole og bor hos sine forældre. Hun har endnu ikke sin egen bil, så hun kører i sin mors 1957 Ford Fairlane 500 Cabriolet. Bilkulturen var i 1960’erne i fuld sving og Gail ville gerne have sin egen bil – men det skulle være en cabriolet og den skulle se godt ud.

En tur til den lokale forhandler, Johnson Ford i Chicago, gav ikke meget håb for den unge kvinde, indtil sælgeren viste hende hen til en bil, der endnu ikke var i salg. En 1965 Ford Mustang Cabriolet i Skylight Blue.

Således blev Gail Brown den første ejer af en Ford Mustang – to dage før modellen officielt blev sat til salg.

I dag kigger Gail glædeligt tilbage til de tidlige dage med sin Mustang. ”Jeg var den sejeste lærerinde det år og drengene kunne ikke lade være med at kigge på min Mustang”, fortæller Gail. ”Jeg følte mig som en superstjerne, uanset hvor jeg var, vinkede folk til mig og gav mig high-fives”.

I 1966 blev Gail gift med Tom Wise. I det efterfølgende år stiftede de familie i Chicago. Ford Mustangen fulgte selvfølgelig med og i 1974 kørte Tom den dagligt. I 1979 begyndte Gails Ford Mustang desværre at vise sin alder. Skærme begyndte at ruste, gulvet gav efter og mekaniske problemer begyndte at dukke op. Der var tider hvor Gail ville skille sig af med hendes højt elskede Ford Mustang, for den optog trods alt meget plads. Men hendes mand, Tom, ville restaurere den til dens tidligere storhed. Efter tre årtier i parrets garage begyndte Tom at planlægge restaurationen.

Efter tre års restauration stod Gails Ford Mustang som den dag hun kørte den ud fra forhandleren – ingen rust, et nyt lag maling, et nyt tag og ingen mekaniske problemer.

Den lyseblå Ford Mustang har fulgt Gail fra 1964 og benyttes stadig af familien – både til småture og til shows.

Børnebørnene elsker den ligeså – endda så meget, at den yngste spurgte Tom: ”Bedstefar, må jeg få bilen når jeg bliver 16?”