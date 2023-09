Fords Ikoniske Ranger pick-up går elektrisk i 2025 – Plug-in Hybrid på vej

Ford, en pioner inden for moderne biler, har besluttet at føre deres ikoniske Ranger pick-up ind i en ny æra mod mere bæredygtig mobilitet. Fra begyndelsen af 2025 vil Ford introducere en plug-in hybridversion af Ranger, som kombinerer den velkendte robusthed med elektrisk fremdrift og praktiske fordele.

Den nye Ranger plug-in

Ranger, kendt for sin styrke og pålidelighed, vil få en elektrisk makeover. Den eksisterende 2,3 liters EcoBoost benzinmotor vil blive suppleret med et batteri og en elektrisk motor. Mens den præcise elektriske rækkevidde endnu ikke er blevet offentliggjort, forventer Ford, at den vil overstige 40 km. Dette åbner døren for elektrisk kørsel i bymiljøer og reducerer samtidig CO2-udledningen.

Ford Pro: Et digitalt økosystem til elektrificering

Ford Ranger-kunder kan også nyde godt af Ford Pro, et digitalt økosystem, der gør overgangen fra traditionelle køretøjer til elektriske køretøjer mere problemfri. Ford Pro samler alle de nødvendige tjenester på ét sted, herunder finansiering, softwareopdateringer, opladningsinfrastruktur og service. Dette betyder, at kunderne ikke behøver at jonglere mellem flere udbydere for at få det, de har brug for.

Hans Schep, General Manager for Ford Pro, udtaler: “Ford Ranger Plug-In Hybrid vil hjælpe kunderne trygt ind i den elektrificerede fremtid med en innovativ Ranger, der leder segmentet for mellemstore pickups.”

Trækkapacitet og nytteværdi uden kompromis

Selv med en elektrificeret drivlinje forventes Ranger Plug-In Hybrid stadig at have en imponerende trækkapacitet på 3.500 kg. Dette er den samme trækkapacitet som de nuværende konventionelle Ranger-varianter, hvilket gør den lige så egnet til både arbejde og eventyr.

Pro Power Onboard: Strøm til dit værktøj og mere

En af de mest spændende funktioner i den nye Ranger Plug-In Hybrid er Pro Power Onboard. Denne funktion gør det muligt at oplade værktøj, telefoner eller endda arbejdslamper direkte fra bilen. Dette frigør plads i ladet og gør arbejdet mere praktisk og effektivt.

Kumar Galhotra, Præsident for Ford Blue, forklarer: “Vores kunder vil have elektrificerede biler, der leverer høj ydeevne og overkommelige ejeromkostninger uden at gå på kompromis med det, de elsker ved deres varebiler. Ranger Plug-In Hybrid er den bedste løsning fra begge verdener til arbejde, leg og familieliv.”

Den nye elektriske Ranger kombinerer styrken og nytteværdien af en pick-up med bæredygtig elektrisk kørsel og avanceret teknologi. Ford ser ud til at bringe dette ikon ind i en grønnere fremtid, og Ranger Plug-In Hybrid forventes at imponere både på og uden for vejen.