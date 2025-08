10 typiske fejl når du køber brugtbil – og hvordan du undgår dem

En brugtbil kan være en god handel – men det kan også ende med uforudsete udgifter og fortrydelse, hvis du ikke er grundig. Her er 10 klassiske fejl, som mange bilkøbere begår – og hvad du konkret kan gøre for at undgå dem.

1. Du tjekker ikke bilens historik grundigt nok

Det er vigtigt at kende bilens baggrund. Mange springer over at undersøge tidligere syn, kilometertal og ejerskaber – og det kan koste dyrt.

Undgå fejlen: Brug fx tjekbil.dk eller Motorregisteret til at se synsrapporter, kilometertal og ejerskifter. Spørg altid sælger om servicehæfte eller fakturaer for reparationer og vedligeholdelse.

2. Du bliver forblændet af prisen

En lav pris kan virke fristende – men ofte gemmer der sig en grund. Måske er bilen misligholdt, eller der er dyre reparationer i vente.

Undgå fejlen: Sammenlign priser på tilsvarende biler og vær kritisk. Husk: Det billigste valg kan ende med at blive det dyreste.

3. Du får ikke bilen tjekket af fagfolk

Mange sparer en professionel gennemgang væk – men små fejl kan koste dyrt senere.

Undgå fejlen: Få bilen gennemgået hos FDM, Applus eller dit lokale værksted. Ved forhandlerkøb kan du bede om en brugtvognsattest – ved privatkøb bør du få en uvildig vurdering.

4. Du prøvekører den ikke grundigt nok

En hurtig tur siger ikke meget om bilens stand. Mange opdager først fejl efter købet.

Undgå fejlen: Prøvekør i mindst 20-30 minutter – både by, landevej og motorvej. Test bremser, kobling (eller gearskift ved automatgear), styring og lyt efter mislyde. Tjek også klimaanlæg, elruder og infotainment.

5. Du forhandler ikke prisen

Mange accepterer prisen uden at forsøge sig – især hvis bilen ser pæn ud.

Undgå fejlen: Undersøg markedet og brug eventuelle fejl eller mangler som argument. Hos forhandlere er der ofte lidt at hente – ved privatkøb kan du forhandle ud fra fx slid, dækskifte eller manglende service.

6. Du undlader at få skriftlig aftale

Ved privatkøb er det risikabelt at handle uden skriftlig dokumentation – og mundtlige aftaler kan være svære at bevise.

Undgå fejlen: Brug en købskontrakt, fx FDM’s gratis standardaftale. Notér pris, dato, eventuelle fejl mm. Husk underskrift fra begge parter.

7. Du fokuserer for meget på udstyr

Store fælge, læderkabine og navigation kan blænde – men det siger intet om bilens mekaniske tilstand.

Undgå fejlen: Prioritér stand over udstyr. En velholdt bil uden ekstraudstyr er ofte bedre end en “fyldt” bil med slid og skavanker.

8. Du tjekker ikke sliddele og væsker

Mange overser dæk, bremser og motorvæsker – men udskiftning koster nemt flere tusinde kroner.

Undgå fejlen: Tjek dækmønster (min. 1,6 mm lovkrav, men helst >3 mm), bremseskiver/-klodser og rust. Se oliestand og farve, samt kølervæske og bremsevæske. Spørg sælger om seneste service.

9. Du glemmer at regne på totaløkonomien

Billig bil i indkøb – men hvad med ejerafgift, brændstof og forsikring?

Undgå fejlen: Tjek årlig grøn ejerafgift, brændstoføkonomi (realistisk forbrug), forsikringstilbud og forventede værkstedsudgifter. Nogle biler er dyrere i drift, selvom de er billige at købe.

10. Du køber med hjertet – ikke hjernen

Du har drømt om den model – og vælger at ignorere advarselslamperne.

Undgå fejlen: Sæt følelserne til side og vurder bilen objektivt. Lav evt. en liste over krav og “nice to have”. Hvis noget føles forkert – gå videre. Der kommer altid en anden bil.

Afslutning:

Et brugtbilkøb kræver tid og omtanke. Gør dit hjemmearbejde, tag en kritisk ven eller fagmand med, og lad dig ikke presse. En god brugtbil kan give mange års glæde – men kun hvis du køber med hovedet.