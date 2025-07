Audi forvandler bilen til interaktiv legeplads

Audi bringer nu helt nye former for underholdning ind i bilen ved at integrere den populære spilplatform AirConsole i udvalgte modeller. AirConsole er specielt udviklet til brug i biler og giver passagererne mulighed for at spille direkte på bilens centrale touchdisplay – eller via det separate passagerdisplay. Alt, passagererne behøver for at deltage i sjove spil som quizzer, partyspil og børnespil, er deres egen smartphone, som let forbindes med bilen gennem en simpel QR-kode.

Pictionary™ eksklusivt til Audi-kunder

Som en særlig bonus til Audis kunder fejrer AirConsole-platformen sit 40-års jubilæum med en eksklusiv bilversion af det populære tegnespil Pictionary™. Spillet, der hedder Pictionary™ Car Party, er udviklet i samarbejde med Mattel og er tilgængeligt udelukkende for Audi-ejere frem til slutningen af 2025. AirConsole lover løbende at udvide spiludvalget, så der altid vil være nye oplevelser for både børn og voksne.

Intelligente teknologier til hverdagen

Med introduktionen af AirConsole understreger Audi sit mål om at gøre moderne teknologi til en naturlig del af brugernes hverdag. Passagerer kan nyde spillene både på lange rejser og korte hverdagsture, hvilket gør hver tur mere varieret og underholdende. I biler med MMI-passagerdisplay tilbyder Audi desuden en særlig funktion, hvor spillet automatisk bliver skjult for føreren gennem en såkaldt ”privacy mode”. Dermed sikrer Audi, at underholdningen ikke distraherer chaufføren under kørslen.

AirConsole tilgængelig i udvalgte Audi-modeller

AirConsole-platformen er tilgængelig i både nye og eksisterende Audi-modeller med et Android-baseret infotainmentsystem. Det gælder specifikt modeller bygget på Audis PPE og PPC-platforme, herunder populære biler som Audi A5, Audi Q5, Audi A6 samt de elektriske modeller Audi A6 e-tron og Audi Q6 e-tron. Disse biler har alle adgang til Audi Application Store, hvor AirConsole er en del af det voksende digitale udvalg.

Audi Application Store fortsætter væksten

Integrationen af AirConsole er en del af Audis løbende udvidelse af Audi Application Store. Denne digitale butik tilbyder apps, der er specielt designet til bilbrug, såsom Spotify, YouTube og Karaoke. Audi Application Store skaber dermed et omfattende digitalt økosystem, hvor bilisterne konstant får adgang til nye og spændende apps, der gør hverdagen på farten både lettere og mere underholdende.

Kilde: Audi Danmark