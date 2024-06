Audi introducerer den nye e-tron GT, en banebrydende elektrisk sportsvogn, der kombinerer ydeevne, bæredygtighed og luksus.

Banebrydende ydeevne

Audi e-tron GT er udstyret med to kraftige elmotorer, der leverer en samlet ydelse på op til 646 hk (med boost-funktion) og et drejningsmoment på 830 Nm. Dette giver mulighed for en acceleration fra 0 til 100 km/t på blot 3,3 sekunder. Takket være et avanceret quattro-firehjulstræk og en præcis undervogn, leverer e-tron GT en dynamisk og engagerende kørsel, der lever op til forventningerne fra selv de mest krævende bilentusiaster.

Avanceret teknologi og bæredygtighed

Audi e-tron GT er ikke kun en sportsvogn med imponerende ydeevne, men også et teknologisk vidunder. Den er udstyret med et 93 kWh batteri, der giver en rækkevidde på op til 488 km (WLTP). Hurtigopladningsteknologi gør det muligt at oplade batteriet fra 5% til 80% på cirka 23 minutter ved hjælp af en 270 kW DC-lader.

Bæredygtighed er en kerneværdi i designet af e-tron GT. Audi har anvendt genanvendte materialer i interiøret og optimeret produktionen for at minimere CO2-udledningen. Bilen er også udstyret med energigenvindingssystemer, der forbedrer effektiviteten og bidrager til en mere bæredygtig køreoplevelse.

Luksuriøst interiør og innovativt design

Indvendigt byder Audi e-tron GT på et luksuriøst og rummeligt interiør, der kombinerer høj kvalitet med avanceret teknologi. Det digitale cockpit og det centrale MMI touch-display giver intuitiv adgang til bilens mange funktioner, mens komfortable sportsæder og premium materialer sikrer en behagelig rejse, uanset distancen.

Det ydre design er lige så imponerende som bilens ydeevne. Med sine skarpe linjer, brede skuldre og aerodynamiske profil fremstår e-tron GT som en ægte sportsvogn. LED-matrix-forlygter og OLED-baglygter giver bilen et moderne og karakteristisk udseende.

Udtalelse fra Audi Danmark

“Vi er meget begejstrede for at kunne præsentere Audi e-tron GT for vores kunder i Danmark. Denne model repræsenterer det bedste inden for elektrisk mobilitet og viser, at bæredygtighed og ydeevne kan gå hånd i hånd. Audi e-tron GT er ikke kun en bil, men en oplevelse, der vil sætte nye standarder for elektrisk kørsel,” siger Thomas Møller, administrerende direktør for Audi Danmark.

Tilgængelighed og priser

Audi e-tron GT er nu tilgængelig hos Audi-forhandlere i hele Danmark. For mere information om specifikationer, priser og tilgængelige konfigurationer, besøg venligst Audi Danmarks hjemmeside.