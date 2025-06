Autostole sikrere end nogensinde 

Der er godt nyt til alle forældre, der står over for at købe en autostol til familiens yngste medlemmer. Ifølge en stor, ny test af autostole foretaget af FDM i samarbejde med europæiske bilklubber og forbrugerorganisationer har sikkerheden aldrig været bedre. Trods strammere testkrav leverer 20 testede autostole imponerende resultater, og samtlige stole er desuden fri for skadelige kemiske stoffer.

Skærpede krav øger sikkerheden

Tidligere var kollisionskravene mildere, men fra 2025 er kravene blevet skærpet markant, hvilket har gjort testen endnu mere krævende. Nu testes autostolene i to typer frontalsammenstød ved hastigheder på henholdsvis 64 km/t og 50 km/t samt ved en sidekollision med 60 km/t. I sidstnævnte test øges kollisionsbilen desuden fra 1.300 til 1.400 kg. Belastningen målt i testdukkernes hoved og bryst steg dermed med 10 procent, hvilket gør stolens sikkerhed vigtigere end nogensinde.

Ud af de 20 autostole fik 10 mærkatet “anbefalet”, mens de øvrige 10 fik vurderingen “betinget anbefalet”. Ifølge bilteknisk redaktør i FDM, Søren W. Rasmussen, er det blevet nemmere for forældre at finde sikre autostole. Testresultaterne giver et bredere udvalg, hvilket hjælper familier med at finde en autostol, der passer optimalt både til barnet og bilen.

Historisk lavere skadetal

Den forbedrede sikkerhed i autostole har haft betydelig indflydelse på ulykkestallene blandt børn. I løbet af de sidste knap 30 år er antallet af børn, der enten mister livet eller kommer alvorligt til skade i trafikulykker, faldet med næsten 90 procent. Dette skyldes både sikrere biler og bedre autostole, hvor producenterne har løftet deres produkter, så de imødekommer fremtidens sikkerhedskrav.

Når du skal købe en autostol, anbefaler FDM, at du altid vælger en, der passer både barnets størrelse og bilens model. Det er en god idé at teste stolen i bilen inden køb. Børn bør desuden sidde bagudvendt så længe som muligt, helst til omkring treårsalderen. Vær opmærksom på, at stolen altid skal være godkendt efter ECE-standarder, og husk, at det koster et klip i kørekortet, hvis barnet ikke sidder i en godkendt og korrekt fastspændt autostol. Du kan læse testens resultater og potentielt finde den rigtige autostol til dit barn her.

Kilde: FDM