Zeekr udvider sit europæiske modelprogram med Zeekr 9X – en mere end fem meter lang luksus-SUV med seks siddepladser, 897 hk og mærkets nye Super Hybrid-drivlinje. Danske priser og lanceringstidspunkt er endnu ikke offentliggjort.

København, den 29. juli 2026 – Zeekr tager hul på et nyt kapitel i Europa med introduktionen af Zeekr 9X. Den nye topmodel bliver mærkets hidtil største og mest eksklusive bil og placerer sig i klassen for store luksus-SUV’er.

Zeekr 9X er udviklet som en seks-personers SUV med tre sæderækker, firehjulstræk og omfattende komfortudstyr. Modellen er tegnet ved Zeekrs globale designcenter i Göteborg og kommer til Europa i udstyrsvarianten Ultra AWD.

Ny hybriddrivlinje med 897 hk

Zeekr 9X bliver den første europæiske model med mærkets nye Super Hybrid-drivlinje. Systemet kombinerer to elmotorer med en 2,0-liters turboladet benzinmotor og leverer en samlet effekt på 660 kW svarende til 897 hk. Det maksimale systemmoment er opgivet til 935 Nm.

Under almindelig kørsel er det primært elmotorerne, der driver bilen, mens benzinmotoren kan fungere som generator og producere strøm til batteriet. Ved højere hastigheder eller kraftig acceleration kan benzinmotoren også bidrage direkte til fremdriften via forakslen.

Trods en egenvægt på omkring 2.900 kg accelererer Zeekr 9X ifølge producentens foreløbige oplysninger fra 0 til 100 km/t på 4,1 sekunder. Tophastigheden er opgivet til 240 km/t.

Drivlinjen er baseret på en 900-voltsarkitektur og forsynes af et NMC-batteri med en bruttokapacitet på 55,1 kWh. Det skal give op til 179 kilometers elektrisk rækkevidde og en samlet rækkevidde på op til 737 kilometer.

Ved en kompatibel lynlader kan batteriet ifølge Zeekr oplades fra 10 til 80 procent på cirka 9,5 minutter med en maksimal ladeeffekt på 330 kW. AC-opladning understøttes med op til 11 kW.

De oplyste rækkevidde-, forbrugs- og præstationstal er foreløbige og afventer endelig europæisk typegodkendelse.

Seks sæder og fokus på passagerkomfort

Zeekr 9X måler 5.239 mm i længden, 2.029 mm i bredden uden sidespejle og 1.819 mm i højden. Akselafstanden er på 3.169 mm, og kabinen er indrettet med seks individuelle siddepladser fordelt på tre sæderækker.

På anden sæderække er der to individuelt justerbare sæder med blandt andet varme, ventilation, massage og elektriske benstøtter. Det højre sæde kan desuden indstilles i en næsten liggende hvileposition.

Adgangen til tredje sæderække lettes af elektrisk forskydelige sæder, brede bagdøre og elektriske indstigningstrin. Der er ISOFIX-beslag på både anden og tredje sæderække.

Bagagerummet rummer 677 liter, når tredje sæderække er lagt ned. Med både anden og tredje sæderække nedfældet øges kapaciteten til 2.148 liter. Zeekr 9X må desuden trække en anhænger på op til 2.000 kg.

Tre OLED-skærme og 32 højttalere

Førerpladsen er bygget op omkring to 16-tommer OLED-skærme, et 13-tommer digitalt instrumentpanel og et 47-tommer augmented reality-head-up-display. Systemet drives af to Snapdragon 8295-chips og understøtter blandt andet Apple CarPlay, Android Auto, 5G-forbindelse og trådløse softwareopdateringer.

Passagererne på anden sæderække får adgang til et skydbart og nedfældeligt 17-tommer OLED-display samt en mindre aftagelig skærm i midterkonsollen. Kabinen kan også udstyres med en biograftilstand og har et integreret køleskab på 8,6 liter.

Lydsystemet er udviklet i samarbejde med den britiske lydproducent Naim og består af 32 højttalere. Aktiv støjreduktion skal samtidig begrænse vej- og vindstøj i kabinen.

Materialevalget omfatter blandt andet nappalæder, mikroruskind, trædetaljer og krystalbetjening i midterkonsollen.

Luftundervogn og lidar-baseret førerassistance

Zeekr 9X er udstyret med adaptiv luftundervogn med to luftkamre og elektronisk styrede støddæmpere. Forhjulsophænget benytter dobbelte tværarme, mens bagakslen er konstrueret med multilink-affjedring.

Bilens førerassistentsystemer anvender lidar, kameraer, radarer og ultralydssensorer. Udstyret omfatter blandt andet adaptiv fartpilot, automatisk nødbremse, vognbaneassistent, førerinitieret automatisk vognbaneskift og intelligent parkeringsassistent.

Zeekr 9X får desuden digitale pixel-LED-forlygter, elektrisk betjente sidedøre, todelt elektrisk bagklap og 22-tommer alufælge som standard.

Med introduktionen af Zeekr 9X vokser Zeekrs europæiske modelprogram til fem modeller. Danske priser og det præcise tidspunkt for markedsintroduktionen bliver offentliggjort senere.

Foreløbige tekniske data

Drivlinje: Zeekr Super Hybrid med to elmotorer og 2,0-liters benzinmotor

Træk: Firehjulstræk

Systemeffekt: 660 kW/897 hk

Systemmoment: 935 Nm

Batteri: 55,1 kWh

Elektrisk rækkevidde: Op til 179 km

Samlet rækkevidde: Op til 737 km

DC-opladning: Op til 330 kW

Opladning fra 10 til 80 procent: Cirka 9,5 minutter

Acceleration fra 0 til 100 km/t: 4,1 sekunder

Tophastighed: 240 km/t

Anhængervægt: Op til 2.000 kg

Antal siddepladser: Seks

Længde: 5.239 mm

Egenvægt: Cirka 2.900 kg

Bemærk: De tekniske specifikationer er baseret på producentens foreløbige testdata og er endnu ikke endeligt valideret eller typegodkendt. De endelige europæiske specifikationer kan derfor blive ændret inden markedsintroduktionen.