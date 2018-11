Det er billigere at køre i elbiler og plugin-hybrider fremfor benzin- eller dieselbiler – men besparelsen er ikke stor. Lige nu får man en godtgørelse for at køre i elbil, men når den fordel forsvinder, bliver elbilerne dyrere

Skal man have ny bil, kan man med fordel gå efter en bil, der skal lades fremfor tankes. Så klart lyder det fra FDM, som har lavet en oversigt over hvilke en række sammenlignelige biler, som er henholdsvis elbiler og plugin-hybrider over for benzin- og dieselbiler. De er nemlig ikke bare mere miljøvenlige, de er også billigere at køre i. Det viser FDMs gennemgang af den samlede økonomi for fem sammenlignelige biler i mellemklassen. Undersøgelsen understreger dog, at det stadig er ens kørselsbehov og miljøkrav, der afgør, hvilken biltype der er det rigtige valg.

Reelle udgifter

I undersøgelsen, er der taget højde for udgifter til alt fra anskaffelse til brændstof, vedligeholdelse og værditab. Resultatet viser, at det med et kørselsbehov på 20.000 km om året er billigst at køre i elbil, mens benzinbilen er dyrest. Kører man 20.000 km om året over fem år, koster det 3,02 kr. pr. km i elbil, mens prisen i en benzinbil er 3,20 kr. pr. km.

»Vi oplever, at en af barriererne i forhold til at skifte til el- og hybridbiler er manglende information om, hvad de rent faktisk koster at køre i forhold til en benzin- og dieselbil. Det har afholdt flere fra at vælge den nye teknologi til, og det er ærgerligt. Med vores beregning får man nu et godt billede af, hvad de forskellige drivlinjer koster i en gennemsnitlig mellemklassebil,« siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

Han vurderer, at prisforskellen mellem de forskellige drivlinjer dog er beskeden, ligesom der er fordele og ulemper ved alle fem biler.

»Hvilken bil, man bør vælge, afhænger derfor helt af ens kørselsbehov, og hvor fleksibel eller miljøvenlig den skal være. En elbil kan for mange være det rigtige valg, men igen afhænger det af, om man har gode lademuligheder, f.eks. ved sin bopæl,« fastslår han.

Ændringer på vej

Selvom elbilen i FDMs regnestykke samlet er den billigste at køre i, kan det dog hurtigt ændre sig. I dag får man som elbilejer en såkaldt godtgørelse af elafgift på godt 91 øre pr. kilowatt, hvis man leaser sin ladeboks. Aftalen om godtgørelsen udløber imidlertid med udgangen af 2019, og findes der ikke en løsning, vil det fra 2020 gøre det markant dyrere at køre i elbil.

»I vores regnestykke vil det betyde, at prisen pr. km i en elbil vil stige til 3.30 kr., og dermed vil både elbiler og plug-in hybridbiler være de dyreste af de fem biltyper. Det bør man snarest finde en løsning på. Ellers risikerer man, at der går længe, før el- og plugin-hybridbiler bliver et reelt og attraktivt alternativ for forbrugerne,« vurderer Ilyas Dogru.

Fakta

Det koster det at køre i bilerne*:

Elbil: 3.02 kr./km

Plugin-hybrid: 3.05 kr./km

Hybridbil: 3.10 kr./km

Dieselbil: 3.14 kr./km

Benzinbil: 3.20 kr./km

*Forudsætninger: 20.000 km pr. år over fem år. Værditab beregnet af Bilpriser.dk. Forsikring: FDM Forsikring (elitebilist) med selvrisiko på 3.338 kr. Alder 40 år bosiddende i Hillerød. Rentebyrde 3%. Øvrige poster som Motors bilbudget 2018. El- og plugin-hybrid-beregningerne indeholder ikke udgifter til etablering af ladestander. Månedligt abonnement til elbilen på 579 kr.

Kilde: FDM