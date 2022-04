Elbiler overhaler plugin

I januar måned var salget af elbiler højere end salget af plug-in-hybrider. Der blev indregistreret 9.407 personbiler, hvilket betyder at salget af personbiler var 8,25 pct. lavere end januar 2021. Særligt afgiftsstigningerne på plug-in hybrider har sat sine spor og disse udgjorde i januar kun 12,8 pct. af det samlede bilsalg.

Både andelen af elbiler og plug-in hybrider i det samlede bilsalg slog rekord i december med en andel på henholdsvis 26,8 pct. og 31 pct. Året 2022 er startet ud med nye afgifter på alle plug-in hybrider samt elbiler i de højere prisklasser, og det kan ses på efterspørgslen på begge typer grønne biler. Hvor andelen af elbiler har oplevet et mindre fald siden dec. 2021, har der ikke været solgt så få plug-in hybrider siden november 2020.

”Salget af plug-in hybriderne taber terræn, og det er helt i tråd med den politiske aftale om nye bilafgifter, hvor afgiften på plugin-hybriderne stiger hvert år”, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Afgiftsændringerne på plug-in hybriderne har nu resulteret i, at elbilerne har taget føringen blandt de grønne biler i Danmark. Dog er bilsalget stadig præget af forsyningskrisen, der sætter begrænsninger på bilsalget i hele verden.

”Danskerne efterspørger langt flere elbiler end vi kan levere i øjeblikket. I virkeligheden er danskernes bilkøb grønnere end vores salgstal viser”, fortsætter Mads Rørvig.

Lavt bilsalg i januar måned

Selvom januar ikke har tradition for at have et prangende bilsalg, er salget i år dog det laveste siden januar 2009. I januar 2021 faldt salget også, men det har alligevel taget endnu et lille dyk i år. Meget tyder derfor på, at forsyningskrisen generelt har været hård ved bilmarkedet, især suppleret med de nye afgifter.

”Januar måned er historisk set en måned med lavt bilsalg. De lovede afgiftsstigninger pr. 1. januar 2022 fremrykkede bilsalget for mange danskere, der skyndte sig at skrive under på slutsedlen i december 2021. Men vi håber og tror på, at danskerne også i 2022 vil være åbne for de mange nye muligheder, der er for at købe en bil, der kører mere miljørigtigt end nogensinde”, slutter Mads Rørvig.

