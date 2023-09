Fuldelektriske køretøjer i Danmarks kommuner: Hvem ligger i spidsen?

Bæredygtig mobilitet er i stigende fokus, og Danmark er ingen undtagelse. Men hvordan ser det ud i de enkelte kommuner? Vi har undersøgt de seneste data for at se, hvor stor en andel af køretøjerne der kører på strøm frem for brændstof i de danske kommuner.

Fuld El: Topscorere i Kommunerne

Vores datakilde, som du kan udforske via dette link, giver os indsigt i, hvordan Danmarks kommuner klarer sig med hensyn til fuldelektriske køretøjer. Hvilke kommuner har den højeste andel af eldrevne biler? Og hvem er i front, når det kommer til grøn transport? Som det fremgår af kortet er særligt Københavnske og Nordsjællandske kommuner i toppen når det kommer til grøn mobilitet, men også i Østjylland har man taget den grønne mobilitet til sig, og har et væsenligt større antal af elbiler end resten af Jylland.

Land vs. By: Hvem Tager Føringen?

Hvordan er de miljøvenlige køretøjer fordelt mellem byområder og landdistrikter? Som det ses på kortet er det primært kommuner i og omkring landets største byer som i højere grad benytter elbiler. Dette kan skyldes at ladefaciliteterne i og omkring de større byer er bedre end i landdistrikterne.

Grøn Transport i Din Kommune

Vi opfordrer dig til at udforske den interaktive data og finde ud af, hvor din kommune rangerer i overgangen til fuldelektrisk transport. Er din kommune på vej mod en grønnere fremtid på vejene, eller er der stadig arbejde at gøre?

Besøg vores datakilde for at se de seneste opdaterede oplysninger og dykke dybere ned i, hvordan befolkningen i Danmarks kommuner bidrager til en mere bæredygtig transportsektor.