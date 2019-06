Er X1 BMWs mindste og kedeligste SUV?

Køreglæden holdt sig på sikker afstand i BMWs kompakte SUV X1, som aldrig helt nåede at imponere. Især ikke i forhold til prisen og udstyrsniveauet

I princippet burde X1 være BMWs mindste SUV. Men det er X2, der er det. Til gengæld er BMWs næstmindste SUV et ganske populært valg i firmabilssegmentet, og de fleste går efter modellen 20i. Det er på papiret forståeligt. Der er fin plads og fine kvalitet i bilen. Motoren er en 4-cylindret benzin på 2,0 liter med twinpower turbo og 192 hk. Det skulle betyde rigeligt med kræfter. Men det kan vi bare ikke rigtigt mærke.

Bevares, motoren er da rask, og der er også et fint styretøj, så bilen føles gedigen. Men alligevel er vi faktisk lidt skuffede over præstationerne – det vender vi tilbage til.

Når man sætter sig ind i testbilen, som immervæk koster 561.711 kr., overvældes vi heller ikke ligefrem af begejstring. Man siger, at første indtryk er svære at blive af med, og det gælder helt sikkert også i denne bil. Den lille infotainment-skærm – og vi mener lille – er kun syv tommer, og det ser helt forkert og antikt ud.

Det er også en smule skuffende, at der kun er en lille digital skærm i instrumentbrættet, hvor vi kan se en masse basisoplysninger, som om man sad i en femten år gammel Peugeot 207.

Ok, der er også skiltegenkendelse, men ved min sædeindstillinger bag rattet er det svært at se, hvad der står i bunden af skærmen. Det kan være, at det er et unikt problem i forhold hvordan jeg selv sidder.

Navigation mm. koster

Mens vi har haft bilen har vi kørt 11,5 km./l. og, det er faktisk pænt, når man tager i betragtning, at det officielle forbrug, skulle være 13,5 km/l, og der var en del motorvejskørsel undervejs.

Skal vi køre bilen helt ud stopper speedometeret først ved 226 km/t og 0-100 tager 7,6 sek.

Problemet med denne bil er, at det føles som en indgangsmodel. Det er lidt voldsomt, og især når prisen er over 500.000, hvis du køber den som almindelig forbruger og har åndsnærværelse nok til at sætte kryds ved en eller flere bokse, som når er nødvendigt.

Men luksusfornemmelsen er simpelthen for lille.

Selv sådan noget som en parkeringssensor, adaptiv fartpilot og pæne 18” følge er en del af ekstraudstyret i Xline-opgraderingen, som koster over 40.000 kr.

Sådan noget er standard andre steder, men det koster bare ekstra, fordi det er en BMW. Hvis man vil have “real Time traffic Information”, så koster det altså 3.125 kr, og hvorfor så ikke bare bruge Google Maps. I øvrigt koster selve navigationen i sig selv 24.413 kr. BMW . Det er præcis det samme som et indbygget panoramaglastag koster, og det gør det lidt svært at holde af og prioritere deres GPS til de priser. Selv Apple Carplay koster 5.859 kr. at få installeret – dvs, at det formentligt bare er en softwareopdatering, som ikke er med i prisen.

Lidt la la

Det er også en smule sært at køre i en bil til over 500.000 kr. som ikke engang har bakkamera. Desværre er der mere at brokke sig over, og det er lidt paradoksalt, for jeg kan egentligt godt lide bilen. Den er bare for dyr. Især når jeg tænker på, hvad jeg ellers kan få til de samme penge.

Udefra er den egentligt meget pæn. Vi kan lide, at den ser moderne ud. Det er især snuden, som pynter med de skarpe og lidt spidse lygter. Desuden er den lige nu opfrisket, og allerede nu er det en faceliftet udgave på vej.

Men hvad ville en topspækket udgave koste, tænker jeg hele tiden, mens jeg undrer mig over prisskiltet i den kørte udgave? Jeg tør næsten ikke tænke tanken til ende, men BMWs hjemmeside siger 486.617 kr for en X1 20d – den har 190 dieselheste.

Til marts kommer der i øvrigt en hybridmodel, xDrive 25e, som byder på 125+95 hk, og den bliver givetvis dyrere.

Heldigvis er lige præcis BMW også rigtig gode til at holde priserne nede til både erhvervs- og leasingkunder, så det ér bestemt muligt at komme i nærheden af en fornuftig udgave til en fornuftig pris. Beskatningen på den testede bil står i 383.751 kr. Fordi den faceliftede model er på vej til Danmark, er der muligvis her i juni 2019 også mulighed for at gøre en fornuftig handel, hvis man ser sig godt for hps en BMW-forhandler.

Gå efter en diesel

Pladsen på bagsædet er ellers fin, der var god plads til fire voksne og al deres bagage, og alle følte sig hjemme i bilen. Det er ganske positivt. Men BMW X1 20i er ikke så hurtig i optrækket, som den påstår. 7,6 sek. må være når bilen er helt tømt og med medvind, for vi oplever den som markant langsommere i virkeligheden.

Hvis du skal have en BMW med under 200 hk, skal du nok vælge en diesel, hvis du vil have fornemmelsen af at køre en bil, der kan rykke.

Fornemmelsen af 192 hk og en twinturbo udebliver i hvert fald i testperioden, og det samme gør køreglæden. Desværre.

Faktabox

BMW X1 sDrive20i Advantage – Model xLine

Motor: 4-cylindret benzin på 2,0 liter med Twin turbo.

Ydelse: 192 hk ved 5.000-6.000 omdr./min

Max. moment: 280 Nm ved 1.350-4.600 omdr./min

Gearkasse: 7-trins aut.gear Steptronic med dobbeltkobling

Forbrug: 13,5 km/l. ved blandet kørsel (WLTP-norm)

CO2-udledning: 169 g/km

Tophastighed: 226 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 7,6 sek.

Køreklar vægt: 1.560 kg

Længde/bredde/højde: 443/182/159 cm

Pris: BMW X1 fås fra kr. 394.801 kr.

Ugens testbil koster fra 561.711 kr. (455.197 kr. ekskl. ekstraudstyr)