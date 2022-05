BMW 7-serien for syvende gang – og nu også helt elektrisk

now playing

now playing

now playing

now viewing

Den syvende generation af BMW 7-serien er snart klar til at ramme de danske veje. 45 år efter lanceringen af den allerførste BMW 7-serie bliver modelprogrammet nu komplementeret med den fuldelektriske BMW i7. Den nye luksussedan byder på køreglæde i topklasse, eminente langdistanceegenskaber og digitale innovationer.

Den nye BMW 7-serie lanceres til november hos de danske forhandlere. Unikt for den nye model er, at der lanceres forskellige modelvarianter på forskellige kontinenter – og altså tilpasset de enkelte markeder. I Danmark starter lanceringen med den fuldelektriske BMW i7 xDrive60. I starten af næste år følger så flere varianter i form af en fuldelektrisk og to plug-in-hybrid varianter.

BMW i7 xDrive60 har firehjulstræk og to elektriske motorer, som tilsammen yder 544 hk (400 kW). Accelerationen fra 0-100 km/t nås på bare 4,7 sekunder, tophastigheden er på 240 km/t og strømforbruget på 18,4-19,6 kWh/100 km. Energien hentes fra højspændingsbatteriet med en nettokapacitet på 101,7 kWh og den elektriske rækkevidde er på 590-625 km.

Med AC-opladning på 11 kW lades batteriet fra 10 til 100% på 9,5 timer. Med DC-opladning op til 195 kW, lades batteriet fra 10-80% på 34 minutter.

Elegant og progressivt ydre



Akselafstanden på den nye model er 3.215 mm, hvilket er fem mm mere end forgængeren. Samtidig er længden øget med 130 mm til 5.391 mm, bredden er øget med 48 mm til 1.950 mm og højden med 51 mm til 1.544 mm.

Den adaptive luftaffjedring på begge aksler sørger for den både komfortable og dynamiske langturskomfort.

Fronten på den nye BMW 7-serie er domineret af de særlige kendetegn for luksusklassen med det todelte lygtedesign med smalle og horisontale LED-lyselementer, som er monteret højt på fronten. Med BMW Iconic Glow er positionslys, kørelys og blinklys omgivet af eksklusivt krystalglas. Under disse, indbygget i frontspoileren, findes de adaptive matrix LED-enheder for nær- og fjernlys. Disse lys kommer først til syne, når de aktiveres. De markante BMW nyrer kan også lyses op på en elegant og diskret måde.

Det elegante design understøttes af den langstrakte og dynamiske silhuet og fuldendes af de smalle LED-baglygter i et helt nyt design på bagenden.

Komfort og luksus i kabinen

For at øge komforten yderligere kan den nye BMW 7-serie bestilles med automatisk åbning og lukning af dørene. Samtidig byder modellen på ekstra komfort for bagsædepassagererne med betydelig mere plads end i forgængeren og lettere adgang via de lange døre.

Den luksuriøse kabine har som standard firezones klimaautomatik med nanopartikelfilter og et hav af nye funktioner, som blandt andet omfatter nydesignet gearvælger, glasapplikationer på udvalgte knapper, nyt to-egers rat samt mulighed for det helt nye indtræksmateriale – Veganza – som ligner og fungerer som læder.

Det standardmonterede panoramaglastag har en overflade, som er 40% større end i forgængeren. Det intuitive BMW Curved Display – som også findes i de elektriske BMW iX og BMW i4 – samt BMW Head-Up Display gør køreturen endnu mere afslappende. Dette understøttes yderligere af de nye My Modes, som inkluderer Relax, Theatre og Expressive Mode.

Den helt nye BMW Interaction Bar har et krystaldesign på tværs af hele instrumentpanelet med ”Shy Tech” integrerede lys- og klimafunktioner. Det vil sige, at de kun kommer til syne ved brug. Belysningen kan justeres efter individuel smag.

Elektriske komfortsæder med lændestøtte er standard, og som tilvalg kan der til begge sæderækker vælges massagefunktion med ni forskellige programmer.

BMW Theatre Screen gør køreturen til en biografoplevelse



BMW 7-serien byder på en helt exceptionel entertainment-oplevelse. BMW Theatre Screen, som glider ned fra loftet ved brug, transformerer bagsæderne til en privat biograflounge med den 31,3-tommer store panoramatrykskærm med op til 8K-opløsning samt Bowers & Wilkens surround sound system med over 30 integrerede højttalere. Bilen indstiller selv den optimale lyssætning og solafskærmning, så bagsædepassagererne får de optimale forhold til at streame videoer, høre deres yndlingsmusik og se udvalgte programmer på turen. Det hele styres via trykskærmen eller på de små skærme i dørene.

Kommende versioner i 2023



I Danmark starter salget med BMW i7 xDrive60. Startprisen er 1.548.000 kr.

Når de to plug-in-hybrid varianter bliver lanceret næste år får de begge en elektrisk rækkevidde på mere end 80 km*. BMW 750e xDrive med 490 hk (360 kW)* og BMW M760e xDrive med 571 hk (420 kW)*.

Rækken af elektrificerede M-modeller bliver udvidet i 2023 med topmodellen BMW i7 M70 xDrive med 660 hk*.

*Alle data er foreløbige.

Innovativ teknologi for automatiseret kørsel og parkering



Den nye BMW 7-serie er med den nye generation af sensorer og software forberedt til Level 3 automatiseret kørsel.

Det omfattende standardudstyr inkluderer blandt andet advarsel for modkørende trafik ved venstresving og advarsel for cyklister og fodgængere ved højresving, adaptiv fartpilot med Stop&Go-funktion, styre- og vejbaneassistent samt parkeringsassistent.

Produktion på lige linje



Da den første BMW 7-serie blev lanceret for 45 år siden, foregik produktionen på fabrikken i Dingolfing i Tyskland. Den syvende generation af modellen produceres stadig i Dingolfing, og for første gang produceres en BMW model nu med både konventionel motor, som plug-in-hybrid og fuldelektrisk på samme produktionslinje.