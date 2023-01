EU-bilsalg i fremgang for 5. måned i træk

Pressemededelse De Danske Bilimportører

December 2022 rundede af med en stigning i indregistreringer af nye biler i EU på 12,8 %. Det er den 5. måned i træk med fremgang i EU, hvilket vidner om, at markedet er i bedring.

Selvom stigningen er et positivt signal, er antallet af indregistrerede biler stadig lavere end niveauet før corona-krisen. I EU blev der i 2022 indregistreret 9,3 millioner personbiler i 2022. Der er dog tegn på fremgang at spore. Både Tyskland og Italien kunne præsentere tocifret vækst på henholdsvis 38,1 procent og 21,0 procent. Den stærke afslutning vidner om at der er lys i mørket, på trods af at det markedet i EU skrumpede med 4,6%.

“Det er positivt, at der nu er udsigt til en normalisering af forsyningskæderne på tværs af EU. Det kommer særligt til at påvirke leveringerne af elbilerne. Det er godt nyt for den grønne omstilling – og for de ambitiøse mål, der er sat for hele bilindustrien,” siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

Elbilerne fortsætter fremgangen

På personbilsmarkedet i EU er elbilerne en del af fremgangen. Faktisk er der tale om en fremgang på 22,0 procent, hvis man sammenligner nyregistreringer fra 3. kvartal 2022 med 3. kvartal 2021. På EU-plan udgør elbilerne 11,9 procent af nyregistrerede personbiler i 3. kvartal 2022. I Danmark var andelen af nyregistrerede elbiler 20,7 procent for 3. kvartal.