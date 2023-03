Elektrificeringen af varebilerne i EU: Diesel stadig dominerende

Varebiler med hybridteknologi voksede også i løbet af året 2022, hvor registreringerne steg med 23,9 procent og udgør dermed en andel på 2,5 procent af markedet for varebiler. Italien er det største marked i EU for hybridvarebiler, og står alene for 54 procent af registreringerne, mens Italien samtidig også kunne præstere den største vækst i EU på 43,0 procent. Frankrig (13,3 procent) og Tyskland (3,1 procent) oplevede også fremgange, men Spanien kunne rapportere om et mindre fald på 0,8 procent.

Salget af varebiler med alternativt brændsel oplevede en tilbagegang på 28,7 procent, og i EU blev der i 2022 registreret 15.221 enheder, hvilket udgør en markedsandel på 1,2 procent.

Det er tydeligt, at der er en tendens til en grøn omstilling inden for varebilsindustrien, men at diesel stadig er den førende teknologi. Der er stadig et stykke vej til, at opladelige varebiler vil overtage markedet, men det er en udvikling, der forventes at ske inden for de næste år.