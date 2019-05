Forpremiere: Supra er sjov, seriøs og sofistikeret

Kultbilen Supra fra Toyota er tilbage, og den er bygget specielt til sportsvognsentusiasten, som har fokus på motorsport – og som har lidt over en. mio. kr. liggende i sparegrisen

MADRID: Navnet Toyota Supra kan få hjertet til at banke lidt hurtigere hos mange bilentusiaster, der har læst bilblade i 80’erne og 90’erne. Dengang var en Supra det ypperligste, man kunne få, når det drejede sig om sportsvogne fra Japan. Men det var dengang. For tiden løb langsomt, men sikkert fra Supra, som blev overhalet indenom af andre, potente japanske sportsvogne, selv om Supra også blev stadig hurtigere, kraftigere, og stærkere. Dog endte det med, at tiden løb fra bilen, og i 2002 indstillede Toyota produktionen. Interessen var for lille.

Men nu er Supra tilbage oven på et halvår, hvor også de gode gamle Corolla og Camry er blevet genintroduceret i Europa under devisen, at Toyota skal være sjov igen.

Spørgsmålet er så, om der er interesse for en bil som Supra, eller om den slags biler, der udelukkende er til for underholdningens skyld, ikke længere har gang på jord – især fra en bilfabrikant som Toyota, som har fokus på den grønne omstilling, og hvor der står Hybrid efter stort set alle modeller.

Godt samarbejde

Derfor har Toyota gjort noget af en genistreg. I jagten på at lave en ny, markant sportsvogn, som det vist hed i gamle dage, så er Toyota gået sammen med BMW for at få den helt rigtige motor til den helt rigtige bil.

Navnet på bilen er blevet GR Supra, og den er udviklet af Toyota Gazoo Racing, som er en underafdeling under Toyota. De har også stået for udviklingen af GT86 og senest den rå Yaris GRNM. Målet var klart, siger Teyada Tada, som har stået i spidsen for udviklingen af alle tre ovennævnte biler.

»Med denne bil var det ikke præstationerne, som var vigtige. Det vigtige er, hvordan køreoplevelsen føles,« fastslog han, da han præsenterede bilen for en udvalgt gruppe danske journalister i Madrid.

Han er mere eller mindre skaber af bilen og fortæller længe og ivrigt om, hvilken proces det var sammen med BMW at gå i gang med at udvikle den sportsvogn, som han syntes folket manglede. For ikke at konkurrere for meget, blev de enige om, at den ene skulle være en cabriolet og den anden en coupé.

BMWs cabriolet er blevet til BMW Z4, mens vi fik mulighed for at prøvekøre Toyota GR Supra på Jamara-banen nord for Madrid og på en lang række udfordrende bjergveje.

Supra begejstrer

Det er vist atter tid til at bilentusiasternes hjerter atter kan sætte sætte tempoet op med tanke på hvilken bil, Toyota har udviklet. Allerede da vi sætter os ind i kabinen bliver vi klar over, at denne Toyota er anderledes end de andre, vi kender fra japanerne. Det er der en helt konkret grund til: Interiøret i kabinen, med alt hvad der hører til af kontakter, knapper og styresystemer, er nemlig rent BMW.

Det samme fristes man til at tænke, når man tænder for bilen. Motoren er – lige som hos mangen en potent BMW – en rækkesekser, og denne model bistås af en ottetrins automatisk gearkasse.

Jamen er det så ikke bare en BMW i en Toyota-skal? Nej slet slet ikke. Z4 og GR Supra blev udviklet i et tæt samarbejde med BMW, men det er flere år siden at udviklingen siden gik i to veje.

Teyada Tada fortæller om, hvordan man er gået efter at udvikle det perfekte forhold mellem akselafstand og sporvidde, samt hvor vigtigt det var at få den helt perfekte vægtfordeling i bilen. Den er 50/50, og det skyldes blandt andet, at motoren er rykket så langt tilbage som muligt.

Også hjulophæng, fjedre og stabilisatorer er indstillet med henblik på ægte sport.

Suger sig til asfalten

Hvad er resultatet så? Helt som forventet er det en ekstremt køreglad og manøvrebar bil, der er vild med fart og udfordringer. På den tekniske Jamara-bane, der både har sving, som hælder og masser af blinde hjørner, var bilen i sit es. Derfor giver det da også mening, at bilen er tiltænkt ejere, som går op i motorsport og racing i højere grad end ”normale” bilkøbere.

De heldige ejere får sig da også en bil med et knivskarpt styretøj og en vellydende motor med rigelige kræfter, som trækker op til 6500 o./min. (hvorefter motoren lige mister pusten lidt). Selv om bilen er baghjulstrukket, skal den provokeres meget, før den slår ud med halen. Stort set lige meget hvor meget du provokerer den, så suger den sig fast i retning, du har udset dig, selv om du presser den hårdt. Vejgrebet er overraskende godt.

Samtidigt har Toyota også arbejdet med lyden i bilen. Naturligvis, fristes man til at sige. For lyden er umiskendeligt sekscylindret. Og lækker. Men faktisk er lyden ikke engang som Teyada Tada gerne ville have den. Han fortalte, at han havde været nødt til at skrue ned for lyden på grund af regulativer, men det betyder ikke, at man ikke kan fornemme motoren, når man giver den gas.

For når man indstiller bilen til Sport i midterkonsollen, så bliver bilen, som i forvejen ligger lavt og kun er 129 cm., i højden, helt klassisk en smule strammere på alle parametre. Styretøjet er lidt mere direkte og undervognen noget hårdere, så risikoen for udskridninger mindskes. Det fungerer særligt godt på et stræk op til et par bløde dobbeltsving, hvor det er fristende at tage farten af, men instruktøren siger ‘mere gas, mere gas’. Bilen er under fuld kontrol – selv når vi er på grænsen.

Udsolgt!

Når en bil kommer fra Toyota, og der hverken er tænkt på praktikalitet eller økonomi, så må det med køreoplevelsen være taget alvorligt, for alt andet er blandt deres grundværdier.

Det betyder dog ikke, at Toyota har skabt den perfekte bil, men de har lavet en bil, som i den grad er køreglad, og som er produceret med henblik på at tilfredsstille alle, som gerne selv vil køre på bane nu og da eller måske endda rode lidt med bilen, så den kan optimeres endnu mere. Toyota nævner selv værdige Porsche Cayman som en værdig konkurrent og den, som Supra skal være bedre end.

Bilen er nemlig let at køre aggressivt, og den vil nok kunne opfylde alle de behov, som man har som motorsportsnørd. Bilen er endda – uofficielt– bygget op sådan, at man kan ændre på dele af bilen eller tilføje nye dele, ændre luftindtag og lignende.

Alt det får man til en pris, der hedder 1.009.990 kr., og det er der allerede en række danskere, som har accepteret og betalt, og bilen er nu udsolgt i Danmark til 2020. Det er en fin pris. I øvrigt er det et sært beløb, men det er faktisk tilfældigvis kun 10.000 kr. mere end den sidste generation af Supra, som gik ud af produktion i 2002.

Dengang havde Supra også en 3,0 l. rækkesekser, men dengang havde den mellem 280 og 330 hk. Det gjorde den til en kultbil, og du har formentligt ikke set en Fast & Furious-film uden en Toyota Supra i.

Klar til kultstatus?

Denne femte generation holder så vidt muligt traditionen i hævd. Denne udgave er med de 340 hk., som den yder ved mellem 5000 og 6500 o/min., endnu stærkere. Den har en turbomotor, der er bygget i samarbejde med de dygtige motorsnedkere fra BMW, den har et lavt tyngdepunkt, og så har den en ottetrins gearkasse, som passer fortrinligt til bilen.

Desuden medfølger alt det moderne udstyr, som du også finder i Toyotas almindelige biler, og derfor har den også alt fra bakkamera og navigation til headup-display, aktiv vejbaneassistent og adaptiv fartpilot. Om alt det sidste er chef Teyada Tadas ønske, tvivler vi på, for det er med til at gøre bilen tungere. Men så kan man vel bare pille det ud, hvis man er purist og er ligeglad med garantien på tre år.

Og så kan det da være, at også femte generation bliver en kultbil.