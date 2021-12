Her er de bilmærker der oftest kommer til reparation

Når man kigger sig omkring efter en ny bil, så er det oftest design, størrelse og økonomien der spiller en afgørende rolle for dit valg, men faktisk kan det også betale sig at se på hvilke biler der som oftest skal et smut forbi værkstedet.

Kom udenom de økonomiske vanskeligheder ved at have en økonomisk buffer

Der er ikke noget værre end at man lige når at anskaffe sig en ny bil og så skal den lige tilbringe en masse tid derefter på et værksted. Det kan du faktisk komme udenom ved at huske at se på hvilke biler der oftest lander på værkstedets lift, i stedet for kun at undersøge hvilken bil der kører længst på literen eller har det fedeste design.

Når der er tale om bil reparation, så er der hurtigt en masse udgifter forbundet med dette som man måske ikke lige havde set komme. Derfor siger man også at det er en god idé at lægge et beløb til side hver måned, som så vil ende ud med at blive den buffer der kan redde månedens økonomi, hvis det store puds skal i gang.

Brug Autobutler og spar penge på dit næste værkstedsbesøg

Det er dog ikke altid at man husker at få lavet denne buffer og hvis man f.eks. lige har købt en bil, så er det sjældent at bufferen har kunne nå at vokse sig i en størrelse der kan afhjælpe en større værkstedsregning. Skulle du have købt en af de nedenstående bilmærker og ramlet ind i statistikken over værkstedsbesøg, så kan du måske få glæde af hjemmesider som Autobutler.

Med Autobutler sikrer du dig den bedste pris på det du skal have lavet på din bil. Ved blot at indtaste den opgave du skal have klaret, kan du læne dig tilbage og sortere i de tilbud der vender tilbage til dig. Det er smart og kan spare dig for mange penge.

De bilmærker der oftest hilser på værkstedsliften

Man kan selvfølgelig også være en af de heldige der hopper udenom de statistikker der er lavet i forhold til bilmærker der lander på værkstedsliften oftest, men hvis du gerne vil gå med livrem og seler så er det mærkerne Renault Clio, Volkswagen Polo, Peugeot 208, Volkswagen Golf og Volkswagen Up der er de bilmærker der oftest besøger værkstedet.

Om det er fordi at bilejere af disse mærker er mindre selvstændige og skal have hjælp til at skifte vinterdæk, pærer eller andre småting eller om der er tale om de lidt større reparationer er ikke til at sige.