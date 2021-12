Hvornår og hvordan skiftes bremsekalibre?

Sponsoreret indhold

Bremsekaliberen er en vital del af din bils bremser. Den fungerer ved, at man træder på bremsen, hvorefter der tilføres bremsevæske via slanger i kaliberen, der skaber et hydraulisk tryk.

Det er dette tryk, der presser et stempel i gang, som i sidste ende får bremseklodserne til at skubbe på bremseskiven, som sænker hjulets fart. Uden en velfungerende bremsekaliber er en bremse derfor ikke meget værd.

Hvornår bør bremsekalibre udskiftes?

Der kan opstå flere forskellige problemer med en bremsekaliber. Et af de mest hyppige problemer er, at den sidder fast. Derfor er det som regel også årsagen til, at man vælger at udskifte den.

En bremsekaliber kan sidde fast af flere årsager, men som regel er det forårsaget af, at de to glidebøsninger har sat sig fast.

Hvis de sætter sig fast, vil det betyde, at når du slipper trykket på bremsen, så fortsætter bremseklodserne med at lægge pres på bremseskiven, da de ikke føres helt tilbage med stemplet.

Sker dette, er det en god idé at få den skiftet hurtigst muligt. Det er dog vigtigt, at du skifter til en kaliber, der er lavet til din bil.

F.eks. kan en bremsekaliber TRW BHS325E lavet af aluminium være et godt valg, hvis du kører Audi, Seat, Skoda eller VW, men ikke hvis du f.eks. kører Peugeot. Denne bremsekaliber er som sagt fremstillet af aluminium og har en stempeldiameter på 41 mm. Endvidere skal du være bekendt med, at bremsekaliberen byder på integreret parkeringsbremse. Du monterer omtalte bremsekaliber på samme måde som de fleste andre bremsekalibre. Bliv klogere på monteringsmetoden nedenfor.

Sådan udskiftes en bremsekaliber

Ønsker du at udskifte bilens bremsekalibre på egen hånd, skal du følge nedenstående guide:

Du skal starte med at afmontere hjulet og bremseklodserne, hvilket gøres ved at fjerne låsen, der holder dem på plads. Dernæst skal du løsne bremseslangen på kaliberen, mens den er fastspændt. Når det er gjort, afmonterer du kaliberen og drejer den rundt, så slangen slipper. Nu er det tid til at montere din nye bremsekaliber på bremseslangen, hvorefter du monterer den på bilen. Når det er gjort, er det vigtigt at huske at spænde bremseslangen på kaliberen. Du rådes til at pudse bremsebelægningen med lidt sandpapir, da du kan fjerne en potentielt uren og ujævn overflade. Dertil rådes du også til at smøre lidt silikonefedt på bremseklodsernes anlægsflader. Nu er næste skridt at montere bremseklodserne. Hvis dem, der sad på bilen, er slidt ned, bør du sætte nye bremseklodser på. Når de er sat på, er det essentielt, at du husker at låse dem i kaliberen. Efterfølgende skal du sørge for at udlufte bremsesystemet efter bilens forskrifter. Det skal du dog først gøre, når begge kalibre er udskiftet. Er det muligt, bør du udskifte bremsevæsken. Slutteligt skal du blot sørge for at kontrollere, at pedalen er hård at træde på, hvorefter du igen kan montere hjulet på din bil.

OBS: Når hjulet er på, anbefales det også, at du kontrollerer, at der ikke er løbet bremsevæske ud af væskebeholderen.