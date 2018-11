Kendis: Min drømmebil er en Berlingo

Den mandlige livsstilsekspert i ’Kender Du Typen’ synes, det er langt mere maskulint at køre i en Citroën Berlingo frem for en sportsvogn – han er sikker på, at flere mænd i fremtiden vil sidde bag rattet i en Berlingo.

Den er stor, klodset, firkantet og minder mest af alt om en Postmand Per-bil. Citroëns Berlingo er nærmest notorisk kendt for at være kikset. Kendt for at være en bil, kun kvinder kaster deres kærlighed på, fordi det så er nemt at smide barnevognen ind i bagagerummet. Men DBA, Den Blå Avis, har fundet undtagelsen.

Den faste ekspert i DR’s populære livsstilsprogram ’Kender Du Typen’, Flemming Møldrup, elsker nemlig Berlingoer. Det fortæller han til DBA Guide.

Kvadratisk, praktisk – god?

Flemming Møldrup har endda selv ejet en, og nu søger han hver aften, inden han skal sove, efter endnu en på DBA. En gammel én, han kan lave om til surferbil.

»En Berlingo er måske den mest udskældte bil af alle de biler, der har kørt på de danske veje. Bilen kan bringe folk helt op i det røde felt, fordi mange mener, at mænd, der kører i sådan en bil, har fået afmonteret deres maskulinitet. Bilen er nemlig ikke særlig pæn, og så repræsenterer den noget ekstremt praktisk og virkelig familievenlig,« siger Flemming Møldrup til DBA Guide.

Og ifølge Flemming Møldrup overskygger denne vrede den firkantede bils kvaliteter. Og så mener Flemming Møldrup, at Berlingoen er for manden med de største nosser:

»Maskuliniteten ligger i at køre op foran de smarte caféer i en Berlingo. Man viser, at man har kæmpe nosser, hvis man har mod til det, og man står ved: ’Her er jeg, jeg er en mand, og jeg kører i en fucking Berlingo’,« forklarer Flemming Møldrup til DBA Guide.

Møldrup: »Berlingo er vidunderlig

Flemming Møldrup mener omvendt ikke, at det kræver særlig meget maskulinitet og mod som mand at køre i en Porsche.

»Det kræver alene kun penge,« griner livsstilseksperten, der samtidig løfter sløret for, hvilke praktiske kvaliteter, han er så begejstret for ved Berlingoen:

»I nogle Berlingo’er er der foldetag i hele tagets længde, og der er masser af plads. I min tidligere bil skulle jeg f.eks. i gang med at lægge alle sæderne ned, bare for at få plads til et kaninbur, men i en Berlingo ville jeg kunne nøjes med at sætte buret direkte ind i bilen,« fortæller Flemming Møldrup til DBA Guide.

Gåsehud…

Og det er netop Berlingoens rummelighed, der nu er årsag til, at Flemming Møldrup har kastet ”surfer-fokus” på den udskældte bil:

»En Berlingo kan man indrette som en camper. Den repræsenterer frihed, og ja, jeg kan få helt gåsehud ved bare at tænke på dens camper-kvaliteter,« fortæller Flemming Møldrup.

Han kigger især efter modellen Modutop, som har glastag og opbevaringsplads.

Forud for sin tid?

Flemming Møldrup mener, at han selv er forud for sin tid, for om lidt vil mænd i stigende grad blive mere og mere åbne overfor at køre i en bil som en Berlingo.

»Vi bevæger os ind i en feminin tidsalder, hvor de bløde værdier kommer i centrum, og hvor det ikke bliver noget problem for mændene at køre i en Berlingo. Det vil kun sende et signal om, at man har placeret sit hjerte det rigtige sted i forhold til samfundets værdisæt,« forklarer eksperten til DBA Guide.

Bilsektionen tester i øvrigt den helt nye Peugeot Rifter, som er tvillingmodel til Citroën Berlingo, i januar måned.