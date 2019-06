Meget mere hi-tec i kommende Peugeot 2008

now playing

3D-instrumentering med hologrammer, el-kørsel og mere plads i kabinen er blandt nyhederne, når 2008 får en meget tiltrængt opgradering i starten af 2020

“Den nye 2008 er en virkeliggørelse af Peugeots spændende vision for fremtiden.” Mindre kan åbenbart ikke gøre det, når det gælder fortællingen om den kommende Peugeot 2008, der får en del lighedspunkter med den 208, som kommer sidst på året.

Og det er da også helt fair, at Peugeot skifter 2008 ud, for det er helt klart deres mest utidssvarende bil i øjeblikket. I sin nuværende form har den eksisteret siden 2013 (facelift 2017) og på en platform, som også blev brugt i 207 helt tilbage i 2006.

Alt tyder derfor på, at Peugeot nu for alvor vil gøre noget ved 2008, som er i det populære SUV-format. Og så gør det nok ikke så meget, at 2008 fra starten bliver tilbudt med tre forskellige drivmidler: El, benzin og diesel.

Peugeot e-2008, som bliver navnet på elbilen, bliver udstyret med en 100 kW elmotor, der yder 136 hk og har et drejningsmoment på 260 Nm (fra 0 km/t). Batteriet, som har en kapacitet på 50 kWh, giver en rækkevidde på op til 310 km efter WLTP-standarden. Det er ikke klasseførende, men med en offentlig ladestander, hvor man kan lade med 100 kW, kan man lade op til 80 pct. kapacitet på 30 min.

Meget mere plads

Blandt de sjovere nyheder er også, at 2008 bliver udstyret med den nyeste generation af Peugeot i-Cockpit 3D. Peugeots designerne har taget udviklingen af i-Cockpittet et skridt videre, og de introducer den nu med et 3D instrumentpanel (afhængigt af version), så den vigtigste information kan vises i hologramform i førerens synsfelt.

Bilen har det samme sportsrat, som der findes i den nuværende 2008, og derudover får man, alt efter modelvariant, en touchskærm i enten 5, 7 eller 10 tommer.

Den nye Peugeot 2008 er baseret på PSA Groups nyeste platform, CMP (Common Modular Platform), der er udviklet til B- og C-segment biler. Som navnet antyder, kan den tilpasses og justeres i forhold til dimensioner og motorvarianter.

Derfor er det ifølge Peugeot lykkes at skabe endnu mere plads på bagsæderne, og hvis det passer, er det en god nyhed, for det er den af de absolutte ulemper i den udgående model. Også pladsen i bagagerummet bliver god med volumen på 434 liter, uanset hvilken motor modellen er udstyret med.

Den nye Peugeot 2008 fås benzinmotorer på mellem 100 og 155 hk og diesel med enten 100 hk eller 130 hk. Den forventes introduceret på det danske marked i første kvartal 2020.